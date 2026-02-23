大樂透第115000024期、威力彩第115000016期今（23）晚開獎，同步進行中的大樂透春節加碼活動也持續送出獎金，自2月12日起至3月3日連續20天加開100萬大紅包及10萬小紅包。台彩晚間22時公布派彩結果，本期大樂透（2月23日）1億元頭獎未開出，下期頭獎保證1億元；威力彩本期2億元頭獎也同樣未開出，目前已經連3摃，下期（2月26日）頭獎保證2億元。不過，大樂透今晚開出1注貳獎，獨得獎金360萬7222元，中獎彩券行位於高雄市仁武區仁雄路73之8號1樓「喜旺彩券行」。
大樂透春節加碼結果出爐！2/23開出28組大紅包、28組小紅包
2月23日大樂透春節加碼獎項開出情形，本期大紅包開出28組，總中獎注數為35注，其中22組為單注中獎，5組為2注均分，1組為3注均分；本期小紅包開出28組，總中獎注數為32注，其中24組為單注中獎，4組為2注均分。
活動截至本期為止累積開出大紅包組數為309組，剩餘171組，累積開出小紅包組數為486組，剩餘314組，次期（2月24日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。
🟡2/23大樂透、威力彩、今彩539完整開獎號碼一次看
威力彩：第一區04、10、13、24、31、35，第二區02。
大樂透獎號：06、10、23、27、47、48，特別號30。
49樂合彩：06、10、23、27、47、48。
大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號
春節大紅包：08、09、15、17、28、33、38、41、46。
春節小紅包：07。
今彩539：03、10、12、27、36。
39樂合彩：03、10、12、27、36。
3星彩：1、4、3。
4星彩：4、2、9、3。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
大樂透春節加碼大紅包、小紅包中獎彩券行查詢：
https://www.taiwanlottery.com/activity/bonus/result/4aaaa0f9e32b4a6f8339140bcef7f5f1
資料來源：台彩官網
