金州勇士隊今（23）日在主場Chase Center上演一場精彩的逆襲之戰。即便當家球星柯瑞（Steph Curry）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）雙雙缺陣，勇士隊仍憑藉老將霍福德（Al Horford）的史詩級外線表現，以及末節的一波流攻勢，終場以128：117爆冷擊敗衛冕軍丹佛金塊。金塊當家球星約基奇（Nikola Jokic）雖狂轟35分20籃板12助攻的超級大三元，仍難掩球隊在末節崩盤的失落。由於格林（Draymond Green）賽前因下背部痠痛臨時缺陣，39歲的老將霍福德臨危受命接替先發。這位曾幫助波士頓塞爾提克奪冠的長人，在上半場徹底爆發，僅花14分鐘就以8投6中的高效率砍下17分，其中三分球更是6投5中。根據統計，39歲又264天的霍福德成為NBA歷史上「半場投進5顆三分球」最年長的中鋒。若以全聯盟位置計算，他也排名歷史第4老，僅次於吉諾比利（Manu Ginobili）、詹姆斯（LeBron James）與保羅（Chris Paul）。霍福德全場貢獻22分7助攻，其中三分球7投6中，成為勇士拉開空間、擊潰金塊防線的頭號功臣。金塊隊今日並非全無機會，當家中鋒約基奇展現宰制力，全場狂攬35分20籃板與12次助攻，帶領金塊在第三節一度反超比分，並以6分領先進入末節。然而，金塊在關鍵第四節突然陷入進攻荒，單節出現多次低級失誤。反觀勇士隊，小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在末節挺身而出，不僅多次完成關鍵抄截與串聯，單節更獨拿5分穩定軍心。勇士在第四節發動一波20：2（一度連得15分）的窒息性猛攻，徹底打亂金塊節奏。波傑姆斯基全場繳出18分15籃板9助攻的「準大三元」成績單，成為此役大功臣。因傷坐在場邊的柯瑞，眼見隊友們在殘陣情況下依舊打出傳奇表現，多次興奮地起身慶祝。這場勝利終結了勇士的連敗陰影，也讓他們在西區季後賽卡位戰中，繼續對快艇保持領先優勢。金塊隊雖然個人數據亮眼，但近8場比賽僅取得3勝5負，戰績跌至西區第3。