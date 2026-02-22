我是廣告 請繼續往下閱讀

▲詹姆斯本季不僅因傷錯過開季，本季得分也下探至21.4分，為新人年以來新低，但整季至今仍有4場攻下30分紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

NBA休士頓火箭今（22）日106：108不敵紐約尼克，但當家球星「得分機器」杜蘭特（Kevin Durant）全場攻下30分、6籃板，為生涯第430場至少攻下30分，排名獨居歷史第6，至於史上第一則毫無懸念仍是現役最老球星詹姆斯（LeBron James），他生涯23個球季累積575場攻下至少30分，為史上最多。火箭稍早遭到尼克逆轉吞敗，杜蘭特先發出賽38分鐘，投籃26投10中，三分球10投4中，罰球7投6中，總計得到30分、6籃板與3助攻，這是他生涯第430場得分達到30分，升至NBA史上第6，距離第五的柯比（Kobe Bryant）1場差距、第4的馬龍（Karl Malone）也僅有5場，最快本季就可以獨居史上第4。史上攻下最多場單場30分的球星，就是現年41歲、職業生涯長達23個球季仍未停歇的詹姆斯，他擁有史上最多的575場30分場次，為史上第一，比第2的喬丹（Michael Jordan）多出12場。值得注意的是，詹姆斯本季不僅因傷錯過開季，本季得分也下探至21.4分，為新人年以來新低，但整季至今仍有4場攻下30分紀錄，最高分為去年12月20日面對快艇，詹姆斯先發出賽超過37分鐘攻下36分、4籃板與3助攻。此外，本戰賽前也公布另項紀錄，杜蘭特（Kevin Durant）本季場均26分，為史上37歲球星單季得分第3名，僅次於柯瑞、詹姆斯。詹姆斯是史上至今唯一一位，在37歲那年還能場均至少攻下30分的球星。