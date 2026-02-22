我是廣告 請繼續往下閱讀

現效力於芝加哥小熊隊的台裔強打「龍仔」強納森‧龍（Jonathon Long），在今（22）日對陣德州遊騎兵的熱身賽中，於一次一壘守備攻防中與跑者激烈碰撞，導致左手肘受傷退場。小熊球團隨後證實傷勢為「左手肘扭傷」，這也讓原本預定27日來台合流的龍，經典賽之路變得未知。此役龍擔綱小熊先發第4棒一壘手，展現極佳進攻效率。首打席雖敗給遊騎兵大物投手洛克（Kumar Rocker），但3局下龍展現驚人擊球初速，面對擁有47勝資歷的資深投手奎安特里（Cal Quantrill），掃出一記二壘強勁平飛安打，春訓熱身賽連續2場敲出安打，打擊手感十分火燙。意外發生在4局上，遊騎兵打者坎哈（Mark Canha）擊出內野滾地球，小熊游擊手傳球出現偏差，龍為了補救歪掉的球，身體重心延伸至跑壘路徑上，隨即與全速衝刺的坎哈發生嚴重相撞。龍當場被撞翻在地，表情極度痛苦並緊握左手腕。防護員緊急上場關切後，決定讓他退場接受治療。小熊球團隨後發布初步報告，確認傷勢為「左手肘扭傷」，儘管目前尚未透露嚴重等級，但對於需要極大張力出賽的職業球員而言，扭傷恐需數週不等的休養期。中職會長蔡其昌日前才剛透露，龍對於加入台灣隊展現高度誠意，不僅拍片跨海問候台灣球迷，更預定於2月27日來到大巨蛋與台灣隊提早磨合，隨隊參與對戰日本火腿的練習。然而，隨著今日意外受傷，龍是否能如期抵台已經要打上大問號，甚至是否能參加3月開打的經典賽也亮起紅燈。對於力拚突破預賽的台灣隊而言，若失去這位具備大聯盟水準的台裔重砲，打線威力肯定將大打折扣。