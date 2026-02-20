2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月5日點燃戰火，衛冕軍日本武士隊確定派遣教練團赴沖繩、台灣刺探韓國隊與中華隊的敵情，日本隊投手教練吉見一起將來台觀看2月26日、27日於臺北大巨蛋舉行的「台日交流賽」。據《日刊體育》昨（19）日報導，日本隊監督井端弘和認為中華隊的投手戰力，能與日本投手並駕齊驅的人才大有人在。
不能輕忽中華隊投手戰力 井端弘和：「能匹敵日本隊」
本屆中華隊共選入16位投手，其中共有9位來自美國、日本職棒，旅日組投手有徐若熙、古林睿煬、孫易磊以及張峻瑋，旅美組則是林昱珉、莊陳仲敖、陳柏毓、沙子宸以及林維恩，這點日本隊監督井端弘和也注意到。據《日刊體育》昨日報導，井端認為中華隊的投手戰力，能與日本投手並駕齊驅的人才大有人在（ピッチャーのレベルは当然、日本に匹敵するピッチャーはいくらでもいると思ってます）。《日刊體育》認為，面對晉級第一輪預賽的最大勁敵，井端完全沒有絲毫大意。
本屆要挑戰2連霸的日本隊在2月15日於宮崎展開正賽前的集訓，即便擁有多位大聯盟球員助陣，日本隊仍不敢在小組賽掉以輕心。據日媒《體育報知》報導，日本隊將會派遣教練團赴沖繩、台灣刺探韓國隊、中華隊的情資。
日本隊派人情蒐韓國隊、中華隊 投手教練吉見一起將來台
韓國隊目前正在沖繩進行第2階段集訓，預計與韓國職棒（KBO）球隊進行6場實戰熱身賽，日本隊今日已派遣首席教練金子誠教練前往當地視察。中華隊昨日在臺北大巨蛋展開第2階段集訓，期間將與KBO球隊、富邦悍將進行3場閉門練習賽，2月26、27日則是交手日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹與北海道日本火腿鬥士隊，投手教練吉見一起將親自出馬觀察。
井端表示，「我們會根據情資，每日更新教練團掌握的訊息，並持續進行聯繫與溝通。」雖然日本隊已經掌握了選手去年球季的資料，但井端強調，「選手們會在休賽季針對弱點進行改良，他們到底強化了哪些部分，不親眼看是不會知道的。我希望有效利用這次偵察獲得的資訊。」《體育報知》指出，井端本人也已經開始研究對手，他充滿鬥志地表示，「各國的數據正不斷傳送過來，我會掌握最即時的情報，全力迎戰正式比賽。」
更多經典賽相關新聞：
經典賽／中華隊旅日3投報到！林安可下週歸隊 徐若熙隨軟銀返台
經典賽／山本由伸對中華隊先發？曾豪駒盼擁抱壓力：果斷執行策略
經典賽／張峻瑋今向中華隊報到！曾豪駒看好壓制力：大剌剌的選手
經典賽／古林睿煬投球姿勢可能有跑掉 回中華隊集訓找林岳平討論
我是廣告 請繼續往下閱讀
本屆中華隊共選入16位投手，其中共有9位來自美國、日本職棒，旅日組投手有徐若熙、古林睿煬、孫易磊以及張峻瑋，旅美組則是林昱珉、莊陳仲敖、陳柏毓、沙子宸以及林維恩，這點日本隊監督井端弘和也注意到。據《日刊體育》昨日報導，井端認為中華隊的投手戰力，能與日本投手並駕齊驅的人才大有人在（ピッチャーのレベルは当然、日本に匹敵するピッチャーはいくらでもいると思ってます）。《日刊體育》認為，面對晉級第一輪預賽的最大勁敵，井端完全沒有絲毫大意。
本屆要挑戰2連霸的日本隊在2月15日於宮崎展開正賽前的集訓，即便擁有多位大聯盟球員助陣，日本隊仍不敢在小組賽掉以輕心。據日媒《體育報知》報導，日本隊將會派遣教練團赴沖繩、台灣刺探韓國隊、中華隊的情資。
日本隊派人情蒐韓國隊、中華隊 投手教練吉見一起將來台
韓國隊目前正在沖繩進行第2階段集訓，預計與韓國職棒（KBO）球隊進行6場實戰熱身賽，日本隊今日已派遣首席教練金子誠教練前往當地視察。中華隊昨日在臺北大巨蛋展開第2階段集訓，期間將與KBO球隊、富邦悍將進行3場閉門練習賽，2月26、27日則是交手日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹與北海道日本火腿鬥士隊，投手教練吉見一起將親自出馬觀察。
井端表示，「我們會根據情資，每日更新教練團掌握的訊息，並持續進行聯繫與溝通。」雖然日本隊已經掌握了選手去年球季的資料，但井端強調，「選手們會在休賽季針對弱點進行改良，他們到底強化了哪些部分，不親眼看是不會知道的。我希望有效利用這次偵察獲得的資訊。」《體育報知》指出，井端本人也已經開始研究對手，他充滿鬥志地表示，「各國的數據正不斷傳送過來，我會掌握最即時的情報，全力迎戰正式比賽。」
更多經典賽相關新聞：
經典賽／中華隊旅日3投報到！林安可下週歸隊 徐若熙隨軟銀返台
經典賽／山本由伸對中華隊先發？曾豪駒盼擁抱壓力：果斷執行策略
經典賽／張峻瑋今向中華隊報到！曾豪駒看好壓制力：大剌剌的選手
經典賽／古林睿煬投球姿勢可能有跑掉 回中華隊集訓找林岳平討論
更多「2026經典賽」相關新聞。