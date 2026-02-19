我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（19）日在臺北大巨蛋展開第2階段集訓，旅日「火腿雙星」古林睿煬、孫易磊以及福岡軟銀鷹小將張峻瑋都歸隊，中華隊接下來將進行一系列熱身賽。總教練曾豪駒今（19）日指出，林安可預計25日歸隊，「龍之子」徐若熙則會以福岡軟銀鷹選手身份返台，在「台日交流賽」後與中華隊會合。曾總表示，非常放心古林睿煬與孫易磊在母隊的準備，「整個強度到現在要進入正式比賽，其實他們都已經準備好了，現在就是如何讓他們維持好他們的身體狀態。」至於林安可的狀況，曾總透露2月25日歸隊，「（林）安可的狀態追蹤都有即時回放他的訓練過程，看起來身體沒什麼異狀，會按照原訂的計劃。」「龍之子」徐若熙預計會是旅日組最晚歸隊的球員，曾總透露，徐若熙會以軟銀選手身份參加「台日交流賽」，古林睿煬與孫易磊則是以中華隊選手身份出賽。中華隊今日開訓後，將展開一系列熱身賽，曾總表示，2月21日、22日與韓職球隊交手，2月24日改與富邦悍將打熱身賽，「希望每位選手在這個時候，整個強度就是已經要拉到真正比賽，把自己的心態去準備好。」針對投手佈局，曾總未完整透露，僅表示會依照規劃的局數、球數去做搭配，「中間會依照比賽狀況去做調度。」曾總表示，鄭浩均、胡智爲本來在母隊就是先發、長中繼角色，熱身賽也會按照這些方向去擬定，至於其他短局數投手的登板時機，曾總說也有給出明確的目標、局數，希望以有效的壓制力去做準備，「當然會去模擬整個比賽的狀況，狀況出現了，那誰去做整體上的搭配，這就是我們後續會慢慢去著重的地方。」