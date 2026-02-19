農曆春節連假進入中後段，今（19）日為大年初三，民俗上又稱為是「赤狗日」，這一天是年節當中的「大凶之日」，人家常說「初一早、初二早、初三睡到飽」，就是表示初三這天多半建議留在家中休息，在這天不適合外出拜年，好好養精蓄銳等待初四迎接財神才是王道。《NOWNEWS》也整理赤狗日由來以及5大禁忌一次看，命理老師也表示，如果踩雷禁忌恐怕衰運整年！
赤狗日是什麼？大年初三不外出拜年
所謂的「赤狗日」就是每年農曆正月初三，又被稱為是「小年朝」或是「天慶節」，源自古代宮廷在正月初三舉行慶典的傳統，後來演變為民間較為安靜的節日。
傳說中赤狗跟口舌衝突有相關，因此才會出現初三少出門、不宜拜年、不宜安排大型宴客的習俗，以避免在人多情緒高漲時發生爭執。其實從現代來看，初三就是農曆春節的中間，在忙完除夕至初二各種事物之後，初三正好是適合養精蓄銳的好日子，好迎接後面初五開工收心準備。
赤狗日「年節最凶之日」！5大禁忌一次看
清水孟國際塔羅小孟老師提醒，民間傳說初三是「赤狗日」，為憤怒之神，容易有凶事發生，同時也為年節最凶之日，有5大禁忌務必要遵守，否則可能衰運整年：
一、忌外出拜年
赤狗為憤怒之神出來的日子，因此不可以拜年，拜年容易與人發生口角，或有憤怒的事情發生。
二、不宜點燈
初三晚上是老鼠娶親的好日子，因此不要開燈讓老鼠好好娶親，以免打擾鼠神，可在家中廚房放一些米，鹽巴，甜點象徵給老鼠吃，老鼠飽足就不會來加害一般人。
三、不宜恩愛
初三一般來說也是最累的時刻，行房女生氣血不足，也妨礙老鼠娶親，因此建議避開此日恩愛，夫妻才會恩愛，以免觸怒憤怒之神導致夫妻產生口角。
四、莫吃過多米粒
因為老鼠吃米粒五穀，避免與老鼠搶食，因此避開攝取過多米粒。
五、初三不宜早起、要睡到飽
俗話說：「初一早、初二巧、初三睏甲飽。」其睡飽飽是因為避開宴客朋友聚會，以免衝煞赤狗日。
資料來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
