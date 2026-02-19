今（19）日正逢大年初三，初三又稱「赤狗日」、「送窮日」，也是年節中最凶之日。根據民間相傳認為，初三是憤怒之神「赤狗神」出巡日，因此初三禁忌與習俗得更加注意，包括不能早起、不宜出門拜年、不宜恩愛等，而初三也有招財開運方法，做對有機會好運旺一整年。《NOWNEWS今日新聞》整理2026初三由來、2026初三禁忌、2026初三開運法、2026初三開運方位和2026初三12生肖運勢，帶領讀者一文快速看懂初三怎麼做才對。
📍初三由來
2026年大年初三落在國曆2月19日（三），初三又稱「赤狗日」與「老鼠娶親日」，也是年節中最凶之日。過去民間相傳，「赤狗神」為憤怒與口舌官司之神，在赤狗神出巡這天禁忌較多，例如睡到飽、不宜外出等皆要特別注意。
📍初三禁忌
◼︎ 禁忌1：忌外出拜年
赤狗為憤怒之神出來的日子，因此不可以拜年，拜年容易與人發生口角，或有憤怒的事情發生。
◼︎ 禁忌2：不宜點燈
初三晚上是老鼠娶親的好日子，因此不要開燈讓老鼠好好娶親，以免打擾鼠神，可在家中廚房放一些米，鹽巴，甜點象徵給老鼠吃，老鼠飽足就不會來加害一般人。
◼︎ 禁忌3：不宜恩愛
初三一般來說也是最累的時刻，行房女生氣血不足，也妨礙老鼠娶親，因此建議避開此日恩愛，夫妻才會恩愛，以免觸怒憤怒之神導致夫妻產生口角。
◼︎ 禁忌4：莫吃過多米粒
因為老鼠吃米粒五穀，避免與老鼠搶食，因此避開攝取過多米粒。
◼︎ 禁忌5：初三不宜早起、要睡到飽
俗話說：「初一早、初二巧、初三睏甲飽。」其睡飽飽是因為避開宴客朋友聚會，以免衝煞赤狗日。
📍初三開運法
🟡開運第1招：睡到飽、不出門
相傳「赤狗」是性格暴躁的憤怒之神，若選在初三這天走春拜年，容易與其他人起口角，建議初三十不要出門，守住家中的財氣不外洩，也建議在初三這天可以睡到飽，但建議最好在下午1點前起床，不需要真的睡到天昏地暗。
🟡開運第2招：在戶外灑一些米粒
由於初三又稱為「老鼠娶親日」，初三時只要在戶外灑一些米粒、鹽巴和糕餅，象徵與老鼠分錢，代表鼠來寶，鼠錢鼠到爆，意味著接下來一整年能豐收。
🟡開運第3招：吃「盒子」、改吃麵食
大年初三有「初一餃子初二麵，初三盒子往家轉」的傳統習俗，在這天吃點「盒子」（如韭菜盒、餡餅），象徵將財運與好運「包」起來帶回家，寓意家庭和睦、財源滾滾。另外，初三也是穀物生日，傳統忌諱吃米飯，建議改吃麵食以此開運，祈求新的一年五穀豐登。
🟡開運第4招：送窮日丟舊物
大年初三也是「送窮日」，適合清理環境、丟棄舊物，根據專家建議，可以在廢紙上寫上「窮」字，與垃圾一同丟棄，代表將窮困與霉運送出家門，讓新的一年更加順利富足。
📍初三開運方位
民俗專家謝沅瑾指出，除夕到初五各有不同的開運吉位，記得留意每日吉時與方位，便能達到趨吉避凶的效果，為新的一年提前鋪好好運底氣。
📍初三好運生肖
鼠、牛、虎、兔、龍、馬
📍初三12生肖幸運色
🟡生肖鼠
工作：走春巧遇貴人
感情：拜年大受歡迎
財運：收穫理財知識
健康：留意腳步濕滑
幸運色：亮銀色
🟡生肖牛
工作：同事全力支援
感情：伴侶攜手出遊
財運：偏財運亨通
健康：避免暴飲暴食
幸運色：草綠色
🟡生肖虎
工作：帶頭規劃行程
感情：單身桃花旺盛
財運：牌桌手氣極佳
健康：注意行車安全
幸運色：寶藍色
🟡生肖兔
工作：展現親和魅力
感情：邂逅心儀對象
財運：偏財運勢旺盛
健康：喉嚨多喝溫水
幸運色：淺紫色
🟡生肖龍
工作：廟宇祈福靈驗
感情：全家團聚溫馨
財運：搶紅包手氣旺
健康：膝蓋適度休息
幸運色：正紅色
🟡生肖蛇
工作：聰明安排路線
感情：談話幽默風趣
財運：注意走春花費
健康：眼睛適度休息
幸運色：鵝黃色
🟡生肖馬
工作：展現充沛活力
感情：朋友介紹新歡
財運：小賭怡情獲利
健康：睡眠務必充足
幸運色：靛藍色
🟡生肖羊
工作：效率無人能及
感情：受到異性關注
財運：賣場花費較多
健康：腸胃消化注意
幸運色：米白色
🟡生肖猴
工作：製造歡樂氣氛
感情：逗樂長輩開心
財運：家人有偏財運
健康：喉嚨保護嗓子
幸運色：亮桃紅
🟡生肖雞
工作：市場由你主導
感情：嘗試網路交友
財運：注意家庭開銷
健康：避免熬夜通宵
幸運色：金色
🟡生肖狗
工作：守護家人出遊
感情：舊愛主動聯繫
財運：可去參觀房市
健康：注意保暖頭部
幸運色：磚紅色
🟡生肖豬
工作：享受悠閒時光
感情：曖昧關係升溫
財運：購買便宜商品
健康：多走動促代謝
幸運色：深灰色
資料來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟、謝沅瑾YouTube
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
民俗專家謝沅瑾指出，除夕到初五各有不同的開運吉位，記得留意每日吉時與方位，便能達到趨吉避凶的效果，為新的一年提前鋪好好運底氣。
|財神
|東南方
|喜門
|東北方
|貴門
|東北方
|文昌
|東南方
|正財
|東北方
|偏財
|中央
|煞方
|正南方
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
