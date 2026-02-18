我是廣告 請繼續往下閱讀

2/18初二大樂透貳獎開出5注！中獎彩券行一次看

▲初二大樂透貳獎開出5注，每注獎金各得228萬1427元，其中一間中獎彩券行位於新竹市東區頂竹里南大路289號一樓「億兆彩券行」。（圖／翻攝自Google Maps）

大樂透春節加碼結果出爐！本期開出36組大紅包、53組小紅包

今彩539頭獎5中2注！獎落新北市林口區、南投縣埔里鎮

▲新北市林口區「金佰億彩券行｣開出1注今彩539千萬頭獎。（圖／翻攝自Google Maps）

🟡2/18大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000019期）

大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號

大樂透春節加碼大紅包、小紅包中獎彩券行一次看：

▲▼2月18日大樂透春節加碼開出36組大紅包、53組小紅包。（圖／翻攝自台彩官網www.taiwanlottery.com）

大樂透第115000019期今（18）晚開獎，同步進行中的大樂透春節加碼活動也持續送出獎金，自2月12日起至3月3日連續20天加開100萬大紅包及10萬小紅包。台彩晚間22時公布派彩結果，本期（2月18日）頭獎未開出，下期頭獎上看1.3億元，至於貳獎則是開出5注，每注獎金各得228萬1427元，中獎彩券行分別位於新北市、新竹市、台中市、嘉義縣以及屏東縣，只差一碼就能得到1億元，成為名符其實的「悲情幸運兒」。至於2月18日大樂透春節加碼部分，則開出36組大紅包、53組小紅包，《NOWNEWS今日新聞》一次列出獎號、中獎彩券行，提供給讀者一次對完。今日晚間大樂透頭獎上看1億元，晚間透過直播開出大樂透獎號為但台彩公布開獎結果，顯示本期並未開出頭獎，卻開出5名貳獎得主，中獎彩券行分別為:依大樂透遊戲規則，對中5個號碼加上特別號即可獲得貳獎，但頭獎需6碼全中才能得到。也就是說，本期5名得主都僅差1號碼即可抱走1億元，最終各自領回228萬1427元，與頭彩擦身而過，令人扼腕。2月18日大樂透春節加碼獎項開出情形，本期大紅包開出36組，總中獎注數為42注，其中30組為單注中獎，6組為2注均分；本期小紅包開出53組，總中獎注數為73注，其中37組為單注中獎，12組為2注均分，4組為3注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為196組，剩餘284組，累積開出小紅包組數為282組，剩餘518組，次期（2月19日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。大樂透春節加碼活動期間，今彩539頭獎獎金提高至1千萬元，本期共開出2注頭獎，頭獎商店分別為：※派彩結果以資料為主。