過年禁忌1：初二可以洗衣服、洗頭嗎？

習俗建議：忍到初三再洗，以免「沖犯水神」

過年禁忌2：初二

可以睡午覺嗎？

習俗建議：切記「不能午睡」，否則懶整年

2026馬年過年「三大敗財運地雷」要注意！

▲2026新年快樂。（圖／NOWNEWS社群中心製）

2026丙午馬年（火馬年），今（18）日來到農曆大年初二，是傳統習俗中「回娘家」（迎婿日）、拜拜的大日子，大家都想知道「初二可以洗衣服嗎？」過年洗頭、午睡都有禁忌要小心，當心把運氣、財運都沖掉。民俗觀點裡，初二說話講到「餓」、吃鴨蛋、娘家請女婿吃飯太晚等日常行為，都可能敗壞財運，千萬別做！《NOWNEWS今日新聞》最新整理初二禁忌與2026開運指南旺整年。許多人習慣要天天洗頭、洗衣服，但過年尤其初二，可能要稍微忍耐一下。。為了表達對水神的尊敬，這兩天盡量不要大量用水及放流，因此傳統上忌諱在這兩天洗衣服。◾️洗衣服會將整年財氣與運氣一起「沖掉、洗掉」，且排放髒水有褻瀆神明之虞。◾️若家中有嬰兒、孩童，或真的弄髒衣物必須馬上清洗，建議「只簡單處理洗淨髒污處」，盡量保持低調；但最好的做法還是將換洗衣物暫時擱置，待「初三（送窮日）」再一次清洗。初二回娘家有的人舟車勞頓，下午容易犯睏想睡午覺，◾️初二午睡被認為會導致接下來的一整年都變得懶散、提不起勁，影響事業運。◾️初二是眾多親友回家團聚的日子，若客人在場而主人去睡覺，也被視為極不禮貌，可能導致人緣變差。建議大家多與親朋好友聊天或出門「走春」來提神。除了洗沐與作息，2026馬年火氣旺，言行舉止更要留意。命理專家提醒，光是以下「說話行為」有可能敗光整年財運，不得不慎。初二千萬不要一直喊「餓」，這行為有口福不佳、整年窮困之意，被認為會讓未來的財運下滑。過年期間最忌諱不吉利的字眼，保持內心正向才能心想事成招好運。若不小心說錯話，建議趕快說「童言無忌」或吐口水化解，以免招來晦氣。初二討債被認為極度觸霉頭，不僅讓對方難過年，自己的財運也會受損；財氣最敏感的過年期間，甚至連借錢也會破壞喜氣，有被「借走財氣」意思。建議年節時期，頻繁提款、討錢或借錢都盡量避免。