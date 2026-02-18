我是廣告 請繼續往下閱讀

彩券行的老闆長相可能也是一種暗示！一對年約30歲的兄妹因為在家附近彩券行晃晃，看到老闆長得「有點像財神爺」，加上店內供奉著彌勒佛，進到店內並聽代理人建議挑選一本2000元的刮刮樂。正在刮地同時，看到別的客人也刮中100萬，沒想到同時間自己也刮中百萬大獎。新北市的「添好運發發發彩券行」代理人唐小姐轉述，這對幸運兄妹年約30歲，當時因為在其他彩券行看到其他人刮到100萬元，也燃起了想刮到大獎的鬥志，因此隔天騎著車到家附近的彩券行晃晃。唐小姐提到，兄妹看著彩券行老闆長相「很有福氣」，且長得還有點像「財神爺」，加上店內供奉彌勒佛，就決定進到店裡購買，挑選時也聽了代理人的建議，選了一本2000元的刮刮樂，而在店內準備刮的時候，碰巧遇到其他客人也向店內老闆分享刮到100萬的好消息，也因此信心大增。果然兄妹倆真的幸運刮中100萬元。唐小姐說，2個百萬得主也在店內互相道恭喜。