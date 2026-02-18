我是廣告 請繼續往下閱讀

▲杜蘭特職業生涯場均貢獻27.2分，投籃命中率50.2%、三分命中率39.0%、罰球命中率88.2%。（圖／美聯社／達志影像）

▲一位曾與杜蘭特共事過的助理教練在受訪時直言，杜蘭特雖然極其聰明且熱愛籃球，但他的情緒問題始終困擾著團隊。（圖／美聯社／達志影像）

休士頓火箭隊超級得分手「KD」杜蘭特（Kevin Durant）再次陷入輿論中心。儘管這位18年職業生涯的傳奇射手在場上依然維持極高效率，但根據美媒最新揭露的內幕，杜蘭特在休息室內的負面情緒已成為球隊隱憂。更有傳聞指出，他疑似再次使用社群媒體分身帳號（小號）批評隊友，引發外界對他是否為「更衣室炸彈」的熱烈討論。杜蘭特職業生涯場均貢獻27.2分，投籃命中率50.2%、三分命中率39.0%、罰球命中率88.2%，幾乎以接近「180俱樂部」的效率維持了18年。然而，這已是他效力的第5支球隊。近期在X（原推特）上一個名為「@gethigher77」的帳號，因公開指責火箭隊球員史密斯（Jabari Smith）與申京（Alperen Sengun）而引發關注。雖然杜蘭特尚未證實這就是自己，但鑑於他曾在2019年承認使用小號回擊酸民，這項傳聞讓火箭隊內部氣氛變得微妙。一位曾與杜蘭特共事過的助理教練在受訪時直言，杜蘭特雖然極其聰明且熱愛籃球，但他的情緒問題始終困擾著團隊。「杜蘭特非常優秀，但他似乎整天都悶悶不樂，這種情緒會把整個團隊的士氣拖垮。這情況從2019年勇士時期末段就開始出現，並在之後效力的球隊中不斷螺旋式惡化。」該教練進一步指出，杜蘭特在籃網時期讓球隊氣氛變得慘淡，在太陽時期雖非他一人的責任，但球隊明顯缺乏凝聚力。如今來到火箭，同樣的問題似乎再次上演。「有時候你很想告訴他，他如此有才華又努力，或許可以試著讓自己快樂一點。」在過去的8年內，杜蘭特已轉戰過4支球隊。儘管他在場上的得分能力無庸置疑，但這種無法長期安於一支球隊且容易與團隊產生裂痕的特質，已讓不少專家對他的領袖價值產生質疑。對於正處於重建後期的火箭隊而言，如何安撫這位超級球星的情緒，並避免更衣室矛盾升級，將是球團面臨的巨大挑戰。杜蘭特是否能與火箭年輕核心和解，抑或是他在休士頓的時光將再次以交易收場，已成為2026球季後半段最受矚目的NBA話題。