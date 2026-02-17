大樂透初一開獎！第115000018期大樂透，本期頭獎上看1億元，同時大樂透春節加碼活動也持續進行中，自2月12日起至3月3日連開20天，目前100萬元「春節大紅包」480組剩下354組，10萬元「春節小紅包」800組剩下615組還未送出；《NOWNEWS》將在本文即時更新2月17日初一，大樂透開獎號碼、今彩539、3星彩、4星彩最新開號碼，快來看看今晚好運是否降臨在身上。
🟡2月17日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000018期）
📍大樂透獎號：06、12、24、26、37、46，特別號36。
📍49樂合彩：06、12、24、26、37、46。
大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號
📍春節大紅包：06、07、16、18、27、30、32、36、45。
📍春節小紅包：38
📍今彩539：06、08、11、20、21。
📍39樂合彩：06、08、11、20、21。
📍3星彩：573。
📍4星彩：4702。
※大樂透春節加碼大小紅包：開獎結果點此查看
※派彩結果以台彩官網資料為主
大樂透玩法、中獎規則、春節開獎時間一次看
大樂透選號需要從選號區01號至49號中任選6個號碼進行投注，最後投注是晚上8時截止，並在8時30分開獎。春節期間從2月12日起至3月3日連續20天不間斷開獎，開獎單位將隨機開出六個號碼加一個特別號，這一組號碼就是該期大樂透的中獎號碼。
倘若民眾所選取的6個號碼中，有3個以上（含3個號碼）對中當期開出之6個號碼，即可獲得獎金，並可依規定兌領獎金，但特別號只適用於貳獎、肆獎、陸獎和柒獎，根據台彩官網數據，頭獎中獎機率為1398萬分之一。
大樂透春節大紅包、小紅包中獎規則
台灣彩券公司日前宣布2026年春節加碼內容，加碼總金額高達12億元！從2月12日起至3月3日加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，民眾在春節購買大樂透，可以對正彩、大紅包、小紅包三種獎項。
📍春節紅包開獎方式：春節加碼期間，大樂透每期會另外從01~49中隨機開出9個「春節大紅包」獎號，接著在剩餘的40個號碼中開出1個「春節小紅包」獎號，大、小紅包獎號互不重複。
📌春節大紅包中獎規則：每期加開9個號碼，若對中其中6個即為中獎，每組獎金為100萬元；若同組號碼超過1注中獎，所有中獎人將依中獎注數分攤該組獎金。
📌春節小紅包中獎規則：加開9個號碼中若對中其中5個號碼，且同時對中小紅包開出的那1顆號碼即為中獎，每組獎金為10萬元；若同組號碼超過1注中獎，所有中獎人同樣依中獎注數分攤該組獎金。
資料來源：台彩官網
《NOWNEWS》溫馨提醒您：購買彩券應該衡量自身經濟狀況，勿因沉迷影響日常生活。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍大樂透獎號：06、12、24、26、37、46，特別號36。
📍49樂合彩：06、12、24、26、37、46。
大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號
📍春節大紅包：06、07、16、18、27、30、32、36、45。
📍春節小紅包：38
📍今彩539：06、08、11、20、21。
📍39樂合彩：06、08、11、20、21。
📍3星彩：573。
📍4星彩：4702。
※大樂透春節加碼大小紅包：開獎結果點此查看
※派彩結果以台彩官網資料為主
大樂透選號需要從選號區01號至49號中任選6個號碼進行投注，最後投注是晚上8時截止，並在8時30分開獎。春節期間從2月12日起至3月3日連續20天不間斷開獎，開獎單位將隨機開出六個號碼加一個特別號，這一組號碼就是該期大樂透的中獎號碼。
倘若民眾所選取的6個號碼中，有3個以上（含3個號碼）對中當期開出之6個號碼，即可獲得獎金，並可依規定兌領獎金，但特別號只適用於貳獎、肆獎、陸獎和柒獎，根據台彩官網數據，頭獎中獎機率為1398萬分之一。
大樂透春節大紅包、小紅包中獎規則
台灣彩券公司日前宣布2026年春節加碼內容，加碼總金額高達12億元！從2月12日起至3月3日加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，民眾在春節購買大樂透，可以對正彩、大紅包、小紅包三種獎項。
📍春節紅包開獎方式：春節加碼期間，大樂透每期會另外從01~49中隨機開出9個「春節大紅包」獎號，接著在剩餘的40個號碼中開出1個「春節小紅包」獎號，大、小紅包獎號互不重複。
📌春節大紅包中獎規則：每期加開9個號碼，若對中其中6個即為中獎，每組獎金為100萬元；若同組號碼超過1注中獎，所有中獎人將依中獎注數分攤該組獎金。
📌春節小紅包中獎規則：加開9個號碼中若對中其中5個號碼，且同時對中小紅包開出的那1顆號碼即為中獎，每組獎金為10萬元；若同組號碼超過1注中獎，所有中獎人同樣依中獎注數分攤該組獎金。
資料來源：台彩官網
《NOWNEWS》溫馨提醒您：購買彩券應該衡量自身經濟狀況，勿因沉迷影響日常生活。
更多「2026過年」相關新聞。