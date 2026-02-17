大樂透初一開獎！第115000018期大樂透，本期頭獎上看1億元，同時大樂透春節加碼活動也持續進行中，自2月12日起至3月3日連開20天，目前100萬元「春節大紅包」480組剩下354組，10萬元「春節小紅包」800組剩下615組還未送出；《NOWNEWS》將在本文即時更新2月17日初一，大樂透開獎號碼、今彩539、3星彩、4星彩最新開號碼，快來看看今晚好運是否降臨在身上。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲大年初一晚上8點30分開出大樂透、今彩539，完整對獎號碼一次看。（圖／記者葉政勳攝）
▲大年初一晚上8點30分開出大樂透、今彩539，完整對獎號碼一次看。（圖／記者葉政勳攝）
🟡2月17日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000018期）

📍大樂透獎號：06、12、24、26、37、46，特別號36。
📍49樂合彩：061224263746

大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號
📍春節大紅包：06、07、16、18、27、30、32、36、45。

📍春節小紅包：38 

📍今彩539：06、08、11、20、21

📍39樂合彩0608112021

📍3星彩：573

📍4星彩：4702

大樂透春節加碼大小紅包：開獎結果點此查看
※派彩結果以台彩官網資料為主

▲2026台彩春節加碼時程，大樂透、今彩539。（圖／台彩官網）
▲2026台彩春節加碼時程，大樂透、今彩539。（圖／台彩官網）
大樂透玩法、中獎規則、春節開獎時間一次看

大樂透選號需要從選號區01號至49號中任選6個號碼進行投注，最後投注是晚上8時截止，並在8時30分開獎。春節期間從2月12日起至3月3日連續20天不間斷開獎，開獎單位將隨機開出六個號碼加一個特別號，這一組號碼就是該期大樂透的中獎號碼。

倘若民眾所選取的6個號碼中，有3個以上（含3個號碼）對中當期開出之6個號碼，即可獲得獎金，並可依規定兌領獎金，但特別號只適用於貳獎、肆獎、陸獎和柒獎，根據台彩官網數據，頭獎中獎機率為1398萬分之一。

大樂透春節大紅包、小紅包中獎規則

台灣彩券公司日前宣布2026年春節加碼內容，加碼總金額高達12億元！從2月12日起至3月3日加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，民眾在春節購買大樂透，可以對正彩、大紅包、小紅包三種獎項。

📍春節紅包開獎方式：春節加碼期間，大樂透每期會另外從01~49中隨機開出9個「春節大紅包」獎號，接著在剩餘的40個號碼中開出1個「春節小紅包」獎號，大、小紅包獎號互不重複。

📌春節大紅包中獎規則：每期加開9個號碼，若對中其中6個即為中獎，每組獎金為100萬元；若同組號碼超過1注中獎，所有中獎人將依中獎注數分攤該組獎金。

📌春節小紅包中獎規則：加開9個號碼中若對中其中5個號碼，且同時對中小紅包開出的那1顆號碼即為中獎，每組獎金為10萬元；若同組號碼超過1注中獎，所有中獎人同樣依中獎注數分攤該組獎金。

資料來源：台彩官網

《NOWNEWS》溫馨提醒您：購買彩券應該衡量自身經濟狀況，勿因沉迷影響日常生活。

更多「2026過年」相關新聞。

相關新聞

刮刮樂選號規則公開！彩券行老闆招了　大樂透1買法中獎率大飆升

刮刮樂、大樂透中100萬怎麼領？要去銀行嗎、扣稅、實領金額一覽

大樂透連碰買法爆紅！神人「1900元爽中500萬」　細節台彩全抖出

大樂透「8連碰」帶走500萬！連碰玩法、春節紅包怎麼中、中獎領法