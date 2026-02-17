今（17）日大年初一福袋開賣，全聯馬年福袋推出600元、900元兩款價位、共三種福袋，就可以抽百萬豪車，且中獎機率歷年最高；家樂福福袋則是每個售價198元，內容物都價值近500元，相當於回本兩倍；愛買量販也推出「100元馬年刮刮卡」，全台最低價，且張張都有獎，《NOWNEWS》整理全台量販通路福袋懶人包，福袋售價、福袋內容物一次看。
🟡全聯福袋、大全聯福袋
📍福袋款式：
◾「POLER經典保溫保冷袋組」600元
◾「POLER休閒多用擴充袋組」600元
◾「POLER 4吋摺疊推車組」900元
📍開賣時間：2月17日大年初一上午9時在全聯、大全聯門市開賣
🟡全聯福袋3款開箱，內容物價值清算
📌【POLER經典保溫保冷袋組】售價600元，限量3萬個，整袋市值約2976元，1次抽獎機會，約2.1折
◾POLER保溫保冷袋
◾POLER手提保溫保冷杯
◾迷你奧利奧巧克力夾心餅乾
◾KIRIN麒麟生茶系列（焙茶口味）
◾海尼根0.0零酒精、
◾每朝 EX 黑咖啡、
◾烹鮮鮮調味料
◾春風一秒抽三層厚手廚房紙巾
◾益富益力壯乳清蛋白高鈣配方給力方便包
◾新春大禮包（含宜蘭傳藝門票兌換券）
📌【POLER休閒多用擴充袋組】售價600元，限量3萬個，整袋市值約3376元，1次抽獎機會，約1.8折
◾POLER多用擴充袋，可擴充、可插放行李箱桿
◾POLER手提保溫保冷杯
◾迷你奧利奧巧克力夾心餅乾
◾KIRIN麒麟生茶系列（焙茶口味）
◾海尼根0.0零酒精、
◾每朝 EX 黑咖啡、
◾烹鮮鮮調味料
◾春風一秒抽三層厚手廚房紙巾
◾益富益力壯乳清蛋白高鈣配方給力方便包
◾新春大禮包（含宜蘭傳藝門票兌換券）
📌【POLER 4吋摺疊推車組】售價900元，限量1萬個，整袋市值約5630元，2次抽獎機會，約1.6折。
◾POLER 4吋摺疊手推車
◾POLER 2個隨身手包摺疊椅
◾新春大禮包（含宜蘭傳藝門票兌換券）
🟡全聯福袋獎項
◾PORSCHE Macan EV 純電動休旅車 （25年式）白：1名（市價約367萬）
◾Mercedes-Benz GLA 180 摘星版-黑：1名（市價約190萬）
◾POLER雙人帳篷RAINIER聯名款：1名（市價約1萬4800元）
◾POLER富士山風格托特包復刻版：1名（市價約2980元）
◾POLER多功能收納折疊椅日本限定：1名（市價約1980元）
◾POLER新版輕便袋收納包日本限定：1名（市價約1180元）
◾全電商全站購物金8888元：3名（市價8888元）
◾全電商全站購物金888元：8名（市價888元）
◾全電商全站購物金168元：168名（市價168元）
◾World Gym運動大禮包：35名（市價約1萬2480元）
◾Hang Teng品牌大禮包：35名（市價約3560元）
◾寶島眼鏡SUPER IDOL太陽眼鏡：35名（市價約3450元）
◾牛角雙人套餐兌換券：35名（市價約3188元）
◾SnowFactory雪坊優格益生菌大禮包：35名（市價約3065元）
◾必勝客小比薩兌換券五張：49名（市價約2050元）
◾肯德基100元實實禮遇券5張：14名（市價約500元）
◾CHARGESPOT 50元借電券10張：200名（市價約500元）
◾全聯5000福利點：77名（市價約500元）
🟡家樂福福袋每袋198元、中獎率100％史上最高
📍福袋售價：福袋每個售價198元（全台限量1萬5000個），內容物有5種組合，內容物都價值近500元，相當於包回本2倍，且每袋內附一張刮刮卡。
今年刮刮卡大升級「100％有獎」，保證不會刮到銘謝惠顧，張張都能刮中獎項，最小獎為20元購物金或美式咖啡，最大獎為價值「88萬馬年金條」。
📍開賣時間：大年初一（2月17日）上午10點於全台家樂福、超市開賣
◾頭獎：88萬馬年金條1個
◾貳獎：ed hardy 行李箱（價值6888元）5個
◾參獎：ed hardy 保溫杯（價值1399元）10個
◾肆獎：飛利浦沙龍級護髮負離子吹風機（價值5320元）3支
◾伍獎：RASTO RS62日系電顯真無線5.3藍牙耳機（價值1090元）5個
◾陸獎：無敵小棕保濕亮眼組（價值12320元）1組
◾七獎：花園系列小香禮盒（價值4200元）1組
◾即時獎：攏馬精神獎Inlove Caf’e美式咖啡7000名
◾即時獎：家樂福20元購物金7000名
🟡愛買開賣「100元春節刮刮卡」！張張都有獎
📍福袋款式：「100元春節刮刮卡」張張都有獎，每張售價100元，使用HAPPY GO Pay購買馬年刮刮卡，還可享限量加碼回饋HAPPY GO點數100點。
📍福袋大獎：
◾iPhone 17 Pro Max 256G（3名）
◾二獎iPhone 17 Pro 256G（5名）
◾三獎iPhone Air 256G（5名）
◾Apple Watch SE3 40mm
◾大同11人份百年不鏽鋼電鍋
資料來源：全聯福利中心、家樂福、愛買量販
