今天是 2026 年 2 月 16 日除夕，家家戶戶正忙著準備年夜飯。請注意：今天全台垃圾車全面取消「夜間收運」，改為「日間提早收運」。如果您剛忙完大掃除卻發現垃圾車已經開走，千萬別慌張！《NOWNEWS》幫您整理全台最後收運時間，以及全雙北 100 處（台北 30、新北 70）定點收運站，初一至初三丟垃圾也不怕發臭。

最後通牒》除夕各市最後收班時間

    •    台北市、新北市： 傍晚 18:00 前收班。新北市環保局提醒，全市清運將於下午起加班，並在傍晚 6 點前全數收完，請民眾務必提早出門。

    •    桃園市： 日間清運一趟。自上午 9 時起收運，夜間全數停收。

    •    台中市：日間沿街收運，建議使用「臺中垃圾清運大車隊」App 監控位置。

    •    台南、高雄、屏東市： 多自中午起加班收運，屏東市最快下午 2 點後即陸續收班

▲2026 年（馬年）春節六都垃圾清運終極對照表。（圖／由 AI 生成、NOWNEWS監製）
▲2026 年（馬年）春節六都垃圾清運終極對照表。（圖／由 AI 生成、NOWNEWS監製）
救命地圖》雙北 100 處「定點收運」資訊

若錯過上述時間，初一至初三（2/17-2/19）全台停收期間，雙北民眾可自行前往以下定點投遞：

【台北市：30 處限時收受點】
    •    春節開放時間： 06:00 - 16:30。
  ❌  注意暫停點： 士林 天母、文山 興隆、文山 博嘉 站在初一至初三期間暫停開放，請改往鄰近站點。
  ⏳  提早收班： 文山 景美 站僅收受至 14:00，請居民多加留意。

    •    重要站點： 大安區建國南路 2 段、信義區松信路、中正區師大路停車場等。

    •   官方完整名單連結： 台北市政府環保局－115年春節期間垃圾清運資訊

▲2026 臺北市春節定點垃圾收運站完整清單。初一至初三（2/17-2/19）全台停收期間，臺北市特別開放 30 處限時收受點，多數時段為 06:00 - 16:30，請市民務必攜帶「專用垃圾袋」前往投遞。（圖／由 AI 生成、NOWNEWS監製）
▲2026 臺北市春節定點垃圾收運站完整清單。初一至初三（2/17-2/19）全台停收期間，臺北市特別開放 30 處限時收受點，多數時段為 06:00 - 16:30，請市民務必攜帶「專用垃圾袋」前往投遞。（圖／由 AI 生成、NOWNEWS監製）
▲2026 臺北市春節定點垃圾收運站完整清單。初一至初三（2/17-2/19）全台停收期間，臺北市特別開放 30 處限時收受點，多數時段為 06:00 - 16:30，請市民務必攜帶「專用垃圾袋」前往投遞。（圖／由 AI 生成、NOWNEWS監製）
▲2026 臺北市春節定點垃圾收運站完整清單。初一至初三（2/17-2/19）全台停收期間，臺北市特別開放 30 處限時收受點，多數時段為 06:00 - 16:30，請市民務必攜帶「專用垃圾袋」前往投遞。（圖／由 AI 生成、NOWNEWS監製）
【新北市：70 處垃圾定點】
    •    春節開放時間：各站點不一，板橋民生路站點除夕開放至 19:00，初一至初三則為 09:00-19:00。

    •    重要站點： 中和區和城路一段 271 巷 24 小時開放。瑞芳、金山、萬里等風景區在除夕至初三皆設有固定收運點。

    •    官方完整名單連結：新北樂圾車－定點收運站查詢系統

▲2026 新北市春節定點垃圾收運站全攻略。初一至初三（2/17-2/19）全台停收期間，新北市於各行政區設置近 70 處收運點。圖為板橋、三重、永和、中和、新莊、新店、土城、蘆洲、汐止、樹林區資訊。（圖／由 AI 生成、NOWNEWS監製）
▲2026 新北市春節定點垃圾收運站全攻略。初一至初三（2/17-2/19）全台停收期間，新北市於各行政區設置近 70 處收運點。圖為板橋、三重、永和、中和、新莊、新店、土城、蘆洲、汐止、樹林區資訊。（圖／由 AI 生成、NOWNEWS監製）
▲2026 新北市春節定點垃圾收運站全攻略。初一至初三（2/17-2/19）全台停收期間，新北市於各行政區設置近 70 處收運點。圖為鶯歌、三峽、淡水、瑞芳、五股、泰山、林口、深坑、石碇區資訊。（圖／由 AI 生成、NOWNEWS監製）
▲2026 新北市春節定點垃圾收運站全攻略。初一至初三（2/17-2/19）全台停收期間，新北市於各行政區設置近 70 處收運點。圖為鶯歌、三峽、淡水、瑞芳、五股、泰山、林口、深坑、石碇區資訊。（圖／由 AI 生成、NOWNEWS監製）
▲2026 新北市春節定點垃圾收運站全攻略。初一至初三（2/17-2/19）全台停收期間，新北市於各行政區設置近 70 處收運點。圖為坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里區資訊。（圖／由 AI 生成、NOWNEWS監製）
▲2026 新北市春節定點垃圾收運站全攻略。初一至初三（2/17-2/19）全台停收期間，新北市於各行政區設置近 70 處收運點。圖為坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里區資訊。（圖／由 AI 生成、NOWNEWS監製）
👉 還想確認全台其他縣市的清運時間？ 點此看：【2026過年垃圾車懶人包】全台22縣市、大家具回收、停收天數一次看
 

