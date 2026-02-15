2026新年快樂！9天春節連假啟動啦，小年夜民眾忙著辦年貨、大掃除、拜天公，或是提前返鄉團聚。《NOWNEWS今日新聞》提前向讀者拜個早年，祝福大家新年快樂、恭喜發財、馬年行大運。明（16）日就是除夕，圍爐吃年夜飯，新年快樂長輩圖不可少，《NOWNEWS》社群中心特別製作10張超精美的2026馬年新年快樂圖片，同步整理「過年免費貼圖、新年快樂英文、新年快樂賀詞」一文看完，讓大家過年拜年不煩惱、祝福送到位。
🟡新年快樂免費貼圖
LINE免費貼圖拜年最方便，不只充滿年味，而且超過30組全部不用錢，多種可愛卡通圖案任選，天天拜年也用不膩。無論是實用的早安貼圖、晚安貼圖，或是應景的「新年快樂、恭喜發財」都有，一鍵快速傳送祝福，好人緣帶來好福氣。👉點此連結｜LINE貼圖32組免費下載！新年貼圖限時打包
🟡2026新年快樂賀圖
迎接馬年，《NOWNEWS》社群中心特別製作10張馬年賀圖，風格涵蓋可愛、傳統、現代到時尚感，滿足不同族群需求，適合春節拜年、過年祝福、LINE傳長輩圖使用。手機版長按圖片、電腦版按右鍵即可下載另存，或是進入Google雲端免費下載，喜歡的快先收藏，過年發圖不手忙腳亂。📍點此免費下載「10組新年長輩圖賀卡」（Google雲端）
📍點此免費下載2026馬年「10組新年長輩圖賀卡」（Google雲端）
🐍🧧💰🀄🧨🏮🎇🎆🌃🕛🎉🎊👲🙇🙇♂🙇♀
🟡多國新年賀詞
◼️新年快樂英文：Happy New Year
◼️恭喜發財英文：
Wish you prosperity and wealth.
Kung Hei Fat Choy（直譯）
◼️新年快樂印尼文：Selamat Tahun Baru
◼️新年快樂法文：Bonne Année
◼️新年快樂日文：明けましておめでとうございます。
◼️新年快樂泰文：สุขสันต์วันปีใหม่
◼️新年快樂韓語：새해 복 많이 받으세요
◼️新年快樂德文：Frohes Neues!
🟡2026馬年吉祥話
📍可愛馬年吉祥話（親友、社群）
📍長輩專用馬年吉祥話（家族群、長輩圖）
📍職場拜年馬年吉祥話（同事、客戶、主管）
🟡傳統萬用新年賀詞大全
我是廣告 請繼續往下閱讀
LINE免費貼圖拜年最方便，不只充滿年味，而且超過30組全部不用錢，多種可愛卡通圖案任選，天天拜年也用不膩。無論是實用的早安貼圖、晚安貼圖，或是應景的「新年快樂、恭喜發財」都有，一鍵快速傳送祝福，好人緣帶來好福氣。👉點此連結｜LINE貼圖32組免費下載！新年貼圖限時打包
🟡2026新年快樂賀圖
迎接馬年，《NOWNEWS》社群中心特別製作10張馬年賀圖，風格涵蓋可愛、傳統、現代到時尚感，滿足不同族群需求，適合春節拜年、過年祝福、LINE傳長輩圖使用。手機版長按圖片、電腦版按右鍵即可下載另存，或是進入Google雲端免費下載，喜歡的快先收藏，過年發圖不手忙腳亂。📍點此免費下載「10組新年長輩圖賀卡」（Google雲端）
🐍🧧💰🀄🧨🏮🎇🎆🌃🕛🎉🎊👲🙇🙇♂🙇♀
🟡多國新年賀詞
◼️新年快樂英文：Happy New Year
◼️恭喜發財英文：
Wish you prosperity and wealth.
Kung Hei Fat Choy（直譯）
◼️新年快樂印尼文：Selamat Tahun Baru
◼️新年快樂法文：Bonne Année
◼️新年快樂日文：明けましておめでとうございます。
◼️新年快樂泰文：สุขสันต์วันปีใหม่
◼️新年快樂韓語：새해 복 많이 받으세요
◼️新年快樂德文：Frohes Neues!
📍可愛馬年吉祥話（親友、社群）
- 小馬蹦蹦跳，好運天天到
- 馬年可可愛愛，幸福自然來
- 馬力全開衝衝衝，紅包滿滿通通通
- 好事馬上到，煩惱通通跑
- 馬年甜甜過，開心不嫌多
- 小馬陪你過新年，快樂加倍不打折
- 馬年轉圈圈，幸福繞身邊
- 駿馬報喜，天天好心情
- 一馬當先衝幸福，天天都有好禮物
📍長輩專用馬年吉祥話（家族群、長輩圖）
- 馬年吉祥如意，闔家平安順心
- 馬到成功，福壽綿長
- 駿馬迎春，富貴安康
- 馬年行大運，萬事皆圓滿
- 馬年財源廣進，福氣滿門庭
- 一馬當先開新局，歲歲平安好福氣
- 馬年氣象新，家和萬事興
- 駿業宏開，鴻圖大展
- 馬年添喜氣，子孫昌盛興
- 平安順遂過好年，健康喜樂一整年
📍職場拜年馬年吉祥話（同事、客戶、主管）
- 馬年業績長紅，團隊士氣如虹
- 一馬當先創佳績，合作共贏開新局
- 馬到成功，目標達陣
- 馬年攜手並進，再創高峰
- 馬年開好局，事事皆順利
- 馬力全開拚市場，訂單滿滿迎新春
- 馬年突破自我，績效再升級
- 駿馬奔騰展實力，品牌聲量節節高
- 馬年財運旺，公司蒸蒸日上
- 馬年同心協力，績效翻倍成長
🟡傳統萬用新年賀詞大全
- 恭喜發財
- 吉祥如意
- 闔家平安
- 恭賀新喜
- 大吉大利
- 鴻圖大展
- 飛黃騰達
- 萬事如意
- 心想事成
- 步步高升
- 時來運轉
- 健康如意
- 福壽雙全
- 財源滾滾
- 福星高照
- 招財進寶
- 五福臨門
- 年年有餘
- 壽比南山
- 財源廣進