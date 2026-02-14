我是廣告 請繼續往下閱讀

2026小年夜開運：門庭清淨納氣法

▲2026小年夜是2月15日，中午前將大門清乾淨，對門口深呼吸3次，吐掉過去一整年的晦氣。（圖／NOWNEWS社群中心製）

小年夜要幹嘛、小年夜習俗：大掃除、拜天公

小年夜拜天公！時間、供品一次看

▲小年夜習俗之一是拜天公，拜拜時間是在小年夜晚間11時至除夕凌晨1時。（圖／shutterstock）

2026小年夜禁忌：不吵架、不殺生、不借錢

春聯什麼時候貼、小年夜可以貼春聯嗎？

▲完成大掃除後，就能提前在小年夜貼春聯，不過民間認為貼春聯最旺時機還是在除夕上午至中午前。（圖／記者吳翊緁攝）

2026小年夜祝福吉祥話

2026年小年夜是2月15日、也就是除夕前一天，小年夜習俗包括大掃除、拜天公（玉皇大帝），送舊迎新招來好運。小年夜是送舊迎新的關鍵，在命理中大門是「氣口」，代表事業與門面，，想像將過去一年來的晦氣吐出，讓新年的吉氣能順利「入戶」。小年夜（農曆十二月廿八日）是農曆新年的暖身日，家家戶戶會在這天做大掃除最後衝刺、除舊佈新，將家中角落打掃乾淨，象徵去除掉過去一年的晦氣和霉運，讓好運氣進門，俗話說「大拼厝才會大富貴」。，感謝神明整年的庇佑。此外，民間流傳「小年夜不宜吵架」，若在這天怒罵孩子或大人起爭執，恐會影響未來一年的運勢。子時，即2月15日小年夜晚上11時至除夕（2月16日）凌晨1時。家中屋外沒有遮蔽處茶、三牲、水果、年糕、發糕、糖果天公金、壽金小年夜拜天公，這天通常建議不殺生，若要準備年菜，不妨提前處理。保持家和萬事興，避免吵到天公或影響家運，俗話說「吵一天吵一年」，目的是讓全家人和氣迎新年。煮菜時避開搗蒜動作，民間認為「搗蒜搗窮」，會把財運搗掉，可改為切蒜或使用整顆蒜頭即可。小年夜代表「小過年」，穿鮮豔、紅色系較吉利，黑色易被視為不喜氣。建議早點休息迎接除夕守歲，傳統認為晚睡會影響來年精神與運氣。命理專家楊登嵙表示，。記得先完成大掃除、撕下並撕破舊春聯，再貼上新的春聯，象徵除舊佈新、告別舊年晦氣。至於小年夜可以貼春聯？若家裡習慣在小年夜拜天公（祭拜玉皇大帝），或因工作、返鄉等因素除夕無法貼春聯，在小年夜當天提前貼春聯、甚至是延後到初一貼春聯都沒有大礙。小年夜到，好運報到！闔家平安，恭喜發財！除舊迎新小年夜，福氣滿滿過大年！小年喜氣洋洋，萬事如意，團圓幸福到！小年夜掃塵迎福，來年步步高升、財源廣進！人間小團圓，福自小年來，歲歲平安！小年納福瑞，笑迎新春，闔家康樂！辭舊迎新小年夜，心想事成，好運年年有餘！小年夜快樂！煩惱小小，好事年年！掃除晦氣迎小年，喜氣洋洋過好年！小年到，平安到！恭喜發財，萬事順心！小年夜平安團圓，迎新納福好運來！小年夜先暖身，福氣一路旺到過年！除舊佈新迎好年，小年夜就有好兆頭！小年夜團聚笑聲多，新年幸福不嫌多！小年夜先把好運存，過年天天都加分！小年夜順順過，新的一年事事好過！家和萬事興，小年夜先迎好心情！小年夜圓滿到位，過年福氣自然來！小年夜不吵不鬧，平安喜樂迎新年！從小年夜開始旺，財運、健康一路強！