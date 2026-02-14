2026年小年夜是2月15日、也就是除夕前一天，小年夜習俗包括大掃除、拜天公（玉皇大帝），送舊迎新招來好運。《NOWNEWS今日新聞》為您整理小年夜禁忌、小年夜要幹嘛、習俗開運法、祝福吉祥話，以及春聯什麼時候貼、小年夜可以貼春聯嗎？熱門過節重點一文快速看懂。
2026小年夜開運：門庭清淨納氣法
小年夜是送舊迎新的關鍵，在命理中大門是「氣口」，代表事業與門面，可在2月15日小年夜中午前，將家中玄關或大門擦拭乾淨，並清除門口雜物像是舊鞋、紙箱。午年火旺，氣流若在門口受阻（如堆放雜物）易生口舌。清潔整理完後，對著門口深呼吸3次，想像將過去一年來的晦氣吐出，讓新年的吉氣能順利「入戶」。
小年夜要幹嘛、小年夜習俗：大掃除、拜天公
小年夜（農曆十二月廿八日）是農曆新年的暖身日，家家戶戶會在這天做大掃除最後衝刺、除舊佈新，將家中角落打掃乾淨，象徵去除掉過去一年的晦氣和霉運，讓好運氣進門，俗話說「大拼厝才會大富貴」。
許多人會在小年夜深夜子時（晚間11時至凌晨1時）拜天公（玉皇大帝），感謝神明整年的庇佑。此外，民間流傳「小年夜不宜吵架」，若在這天怒罵孩子或大人起爭執，恐會影響未來一年的運勢。
小年夜拜天公！時間、供品一次看
◾拜天公時間：子時，即2月15日小年夜晚上11時至除夕（2月16日）凌晨1時。
◾地點：家中屋外沒有遮蔽處
◾供品：茶、三牲、水果、年糕、發糕、糖果
◾金紙：天公金、壽金
2026小年夜禁忌：不吵架、不殺生、不借錢
◾不要殺生：小年夜拜天公，這天通常建議不殺生，若要準備年菜，不妨提前處理。
◾不吵鬧、不罵小孩：保持家和萬事興，避免吵到天公或影響家運，俗話說「吵一天吵一年」，目的是讓全家人和氣迎新年。
◾不要搗蒜或磨蒜：煮菜時避開搗蒜動作，民間認為「搗蒜搗窮」，會把財運搗掉，可改為切蒜或使用整顆蒜頭即可。
◾不宜穿黑衣服： 小年夜代表「小過年」，穿鮮豔、紅色系較吉利，黑色易被視為不喜氣。
◾不要熬夜晚睡：建議早點休息迎接除夕守歲，傳統認為晚睡會影響來年精神與運氣。
春聯什麼時候貼、小年夜可以貼春聯嗎？
命理專家楊登嵙表示，貼春聯的最佳時間是除夕（2月16日）當天上午6時至中午12時之間，此時陽氣最旺，最利招財納福、轉運。記得先完成大掃除、撕下並撕破舊春聯，再貼上新的春聯，象徵除舊佈新、告別舊年晦氣。
至於小年夜可以貼春聯？若家裡習慣在小年夜拜天公（祭拜玉皇大帝），或因工作、返鄉等因素除夕無法貼春聯，在小年夜當天提前貼春聯、甚至是延後到初一貼春聯都沒有大礙。
2026小年夜祝福吉祥話
◾小年夜到，好運報到！闔家平安，恭喜發財！
◾除舊迎新小年夜，福氣滿滿過大年！
◾小年喜氣洋洋，萬事如意，團圓幸福到！
◾小年夜掃塵迎福，來年步步高升、財源廣進！
◾人間小團圓，福自小年來，歲歲平安！
◾小年納福瑞，笑迎新春，闔家康樂！
◾辭舊迎新小年夜，心想事成，好運年年有餘！
◾小年夜快樂！煩惱小小，好事年年！
◾掃除晦氣迎小年，喜氣洋洋過好年！
◾小年到，平安到！恭喜發財，萬事順心！
◾小年夜平安團圓，迎新納福好運來！
◾小年夜先暖身，福氣一路旺到過年！
◾除舊佈新迎好年，小年夜就有好兆頭！
◾小年夜團聚笑聲多，新年幸福不嫌多！
◾小年夜先把好運存，過年天天都加分！
◾小年夜順順過，新的一年事事好過！
◾家和萬事興，小年夜先迎好心情！
◾小年夜圓滿到位，過年福氣自然來！
◾小年夜不吵不鬧，平安喜樂迎新年！
◾從小年夜開始旺，財運、健康一路強！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
