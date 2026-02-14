我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夏宇童（左）與孫協志（右）於今日西洋情人節舉行婚禮。（圖／翻攝自夏宇童臉書）

▲孫協志（左）表示，婚禮想法大多遵照夏宇童（右），愛妻相當霸氣。（圖／翻攝自孫協志IG)

西洋情人節結婚！48歲孫協志與37歲夏宇童今（14）日中午12時將於台北寒舍艾美酒店舉行婚禮，夫妻倆砸下百萬、現場席開40桌，男方團體「5566」中的成員彭小刀擔任婚禮總招待，王仁甫因有行程確定缺席，其他成員許孟哲、王少偉將會合體。孫協志與夏宇童於演藝圈中擁有好人緣，曾國城、于美人、康康、陳隨意、利菁、李明川、何嘉文、巴鈺、蔡黃汝、陳喬恩、趙小僑、賴薇如、熊熊、阿諾、米可白等都是座上賓。孫協志與婚禮星光熠熠，包括曾國城、于美人、康康、陳隨意、利菁、李明川、何嘉文、巴鈺、蔡黃汝、許孟哲、王少偉、陳喬恩、趙小僑、賴薇如、熊熊、阿諾、米可白、蔡尚樺等受邀出席，幾乎半個演藝圈都來一起見證幸福。另外，徐乃麟、藍心湄及唐從聖因有行程無法到場，事前已特別送上心意，相當有誠意。孫協志邀請彭小刀擔任婚禮總招待，王仁甫因有行程確定缺席，其他成員許孟哲、王少偉將合體。孫協志先前被問到婚事籌備進度，坦言非常順利，一切都以夏宇童的想法為主，「我希望所有東西都是宇童喜歡的，包括視覺、吃的、玩的」，至於婚宴花費，孫協志說金額很高，但認為都是值得的，字句流露滿滿幸福。