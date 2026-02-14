中央氣象署表示，農曆春節年假北部、東半部天氣變化大，情人節、小年夜（2月14日至2月15日）各地溫暖，高溫可達30度，除夕至初二（2月16日至2月18日）東北季風影響，北東轉為濕涼，中南部春節期間都是多雲到晴的穩定天氣，初三（2月19日）冷空氣減弱，全台迎回較暖的天氣，初六（2月22日）水氣才會增多。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天天氣：情人節全台晴到多雲　早晚溫差大

2月14日情人節今天天氣，氣象署指出，全台晴到多雲，僅恆春半島有局部短暫雨，白天溫暖偏熱，高溫在西半部及宜蘭預測可達27至28度，花東25至26度，夜晚清晨輻射冷卻影響，各地仍偏涼，中部以北、宜蘭13至17度，南部、花東18至19度，日夜溫差高達10至15度，早晚請適時增減衣物避免著涼。

▲情人節全台晴到多雲，白天溫暖偏熱，高溫在西半部及宜蘭預測可達27至28度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲情人節全台晴到多雲，白天溫暖偏熱，高溫在西半部及宜蘭預測可達27至28度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
今天空氣品質

良好：花東
普通：竹苗、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：北部、中部、雲嘉南、高屏

環境部提及，環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件較差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；金門、馬祖及夜晚至上午中部以北地區易有低雲或局部霧影響能見度。花東空品區為「良好」等級；竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天天氣：小年夜更暖　南部上看30度

2月15日小年夜明天的天氣，氣象署說明，全台同樣溫暖微熱，日夜溫差大，各地晴到多雲，僅花東、恆春半島有零星降雨，低溫在中部以北、宜蘭14至17度，南部、花東18至20度；白天高溫在西半部27至30度，東半部25至27度。

▲今年年假前段明顯回暖，除夕、大年初一鋒面通過、東北季風增強，大年初三天氣再好。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲今年年假前段明顯回暖，除夕、大年初一鋒面通過、東北季風增強，大年初三天氣再好。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
春節連假天氣：除夕開始變天　初三至初五適合走春

氣象署提醒，除夕、初一鋒面通過、東北季風增強，北台灣、東半部降雨機率提高，桃園以北、宜蘭、花蓮整天都有局部短暫雨，台東、恆春半島、竹苗山區也有零星短暫雨，中南部維持多雲到晴，初二水氣稍減，僅剩基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，桃園以南多雲到晴。

初三開始東北季風減弱，北台灣的雨勢進一步趨緩，基本上只剩東半部有些局部雨勢，穩定的天氣維持到初五（2月21日）；預估初六會有新一波華南水氣有增多移入台灣，屆時各地降雨機率又會提高。

資料來源：中央氣象署環境部

更多「2026過年」相關新聞。

相關新聞

冷空氣襲台何時下雨？春節年假天氣一次看　除夕苗栗以北濕涼15度

春節連假天氣懶人包》除夕變天！降雨區、最冷時刻、走春推薦時間

春節年假天氣／除夕下雨到初二！氣象署：初三才回暖　開工再變天

春節連假天氣預報／小年夜飆30度！除夕東北季風襲台　北東轉濕冷