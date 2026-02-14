中央氣象署表示，農曆春節年假北部、東半部天氣變化大，情人節、小年夜（2月14日至2月15日）各地溫暖，高溫可達30度，除夕至初二（2月16日至2月18日）東北季風影響，北東轉為濕涼，中南部春節期間都是多雲到晴的穩定天氣，初三（2月19日）冷空氣減弱，全台迎回較暖的天氣，初六（2月22日）水氣才會增多。
今天天氣：情人節全台晴到多雲 早晚溫差大
2月14日情人節今天天氣，氣象署指出，全台晴到多雲，僅恆春半島有局部短暫雨，白天溫暖偏熱，高溫在西半部及宜蘭預測可達27至28度，花東25至26度，夜晚清晨輻射冷卻影響，各地仍偏涼，中部以北、宜蘭13至17度，南部、花東18至19度，日夜溫差高達10至15度，早晚請適時增減衣物避免著涼。
今天空氣品質
良好：花東
普通：竹苗、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：北部、中部、雲嘉南、高屏
環境部提及，環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件較差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；金門、馬祖及夜晚至上午中部以北地區易有低雲或局部霧影響能見度。花東空品區為「良好」等級；竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：小年夜更暖 南部上看30度
2月15日小年夜明天的天氣，氣象署說明，全台同樣溫暖微熱，日夜溫差大，各地晴到多雲，僅花東、恆春半島有零星降雨，低溫在中部以北、宜蘭14至17度，南部、花東18至20度；白天高溫在西半部27至30度，東半部25至27度。
春節連假天氣：除夕開始變天 初三至初五適合走春
氣象署提醒，除夕、初一鋒面通過、東北季風增強，北台灣、東半部降雨機率提高，桃園以北、宜蘭、花蓮整天都有局部短暫雨，台東、恆春半島、竹苗山區也有零星短暫雨，中南部維持多雲到晴，初二水氣稍減，僅剩基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，桃園以南多雲到晴。
初三開始東北季風減弱，北台灣的雨勢進一步趨緩，基本上只剩東半部有些局部雨勢，穩定的天氣維持到初五（2月21日）；預估初六會有新一波華南水氣有增多移入台灣，屆時各地降雨機率又會提高。
資料來源：中央氣象署、環境部
我是廣告 請繼續往下閱讀
2月14日情人節今天天氣，氣象署指出，全台晴到多雲，僅恆春半島有局部短暫雨，白天溫暖偏熱，高溫在西半部及宜蘭預測可達27至28度，花東25至26度，夜晚清晨輻射冷卻影響，各地仍偏涼，中部以北、宜蘭13至17度，南部、花東18至19度，日夜溫差高達10至15度，早晚請適時增減衣物避免著涼。
良好：花東
普通：竹苗、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：北部、中部、雲嘉南、高屏
環境部提及，環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件較差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；金門、馬祖及夜晚至上午中部以北地區易有低雲或局部霧影響能見度。花東空品區為「良好」等級；竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：小年夜更暖 南部上看30度
2月15日小年夜明天的天氣，氣象署說明，全台同樣溫暖微熱，日夜溫差大，各地晴到多雲，僅花東、恆春半島有零星降雨，低溫在中部以北、宜蘭14至17度，南部、花東18至20度；白天高溫在西半部27至30度，東半部25至27度。
氣象署提醒，除夕、初一鋒面通過、東北季風增強，北台灣、東半部降雨機率提高，桃園以北、宜蘭、花蓮整天都有局部短暫雨，台東、恆春半島、竹苗山區也有零星短暫雨，中南部維持多雲到晴，初二水氣稍減，僅剩基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，桃園以南多雲到晴。
初三開始東北季風減弱，北台灣的雨勢進一步趨緩，基本上只剩東半部有些局部雨勢，穩定的天氣維持到初五（2月21日）；預估初六會有新一波華南水氣有增多移入台灣，屆時各地降雨機率又會提高。
更多「2026過年」相關新聞。