🟡2/13大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000014期）

大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號

▲大樂透第115000014期於今（13）晚開獎，本期大樂透頭獎為1.4億元，大樂透春節加碼活動同步開獎，目前還有456組100萬元「春節大紅包」與758組10萬元「春節小紅包」未開出。（圖/記者張嘉哲攝）

大樂透玩法速懂！中獎規則、開獎時間一次看

▲大樂透選號需要從選號區01號至49號中任選6個號碼進行投注，最後投注是晚上8時截止。（圖／記者陳雅雲攝）

大樂透春節加碼來了！480組100萬大紅包2月12日起開搶

▲台灣彩券公司公布2026年春節加碼內容，加碼總金額達 12 億元，大樂透將從2月12日起至3月3日加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」；今彩539首次於春節加碼，頭獎獎金加碼至1,000萬元。（圖／台彩官網）

大樂透第115000014期今（13）晚開獎，本期大樂透頭獎為1.4億元，大樂透春節加碼活動同步開獎，自2月12日起至3月3日連開20天，目前還有456組100萬元「春節大紅包」與758組10萬元「春節小紅包」未送出。同時，今彩539首度納入春節加碼行列，單注頭獎提高至1000萬元，於2月12日至3月3日每晚20時30分直播開出獎號。《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新2月13日（週五）大樂透開獎號碼、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼，快來看看今晚好運是否降臨在身上！※派彩結果以資料為主。大樂透選號需要從選號區01號至49號中任選6個號碼進行投注，最後投注是晚上8時截止，大樂透固定於每週二及每週五晚間20時30分進行直播開獎。開獎單位將隨機開出六個號碼加一個特別號，這一組號碼就是該期大樂透的中獎號碼，也稱為「獎號」。倘若民眾所選取的6個號碼中，有3個以上（含3個號碼）對中當期開出之6個號碼，即可獲得獎金，並可依規定兌領獎金，但特別號只適用於貳獎、肆獎、陸獎和柒獎。根據台彩官網數據，頭獎中獎機率僅1398萬分之一，想要中獎十分不容易。台灣彩券公司日前宣布2026年春節加碼內容，加碼總金額高達12億元！大樂透將從2月12日起至3月3日加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，加碼期間民眾購買大樂透可以一次對億元頭獎跟春節大、小紅包共3種獎項。此外，今彩539也首度於春節加碼，2月12日至3月3日期間頭獎獎金加碼至1,000萬元，每一期都有機會成為千萬富翁。