▲徐千京（中）登上力旺集團尾牙，紅色戰袍超級火辣。（圖／徐千京臉書）

▲徐千京去年參加《豆腐媽媽》開鏡記者會時，爸媽也有到場支持。（圖／徐千京臉書）





8點檔女演員徐千京外型甜美有氣質，不僅在戲劇方面表現亮眼，戲外的她還真的是名副其實的「真千金」，是力旺集團董座的寶貝女兒。近日徐千京睽違10年登上力旺尾牙表演，身穿紅色緊身上衣搭配熱褲，帶來9分鐘勁歌熱舞讓全場嗨爆。她昨（12）日也在臉書發文，直呼：「為了尾牙真的拼了，精心準備到最後…不小心直接變演唱會現場」。徐千京近日登上力旺集團尾牙，一身紅色戰袍超級亮眼，她在現場帶來精彩表演還與員工近距離互動，讓氣氛超級嗨。徐千京昨日也發文分享當晚的演出照片，笑說：「徐千京也透露自己的表演服是請造型師一針一線手工打造的，相當用心；舞蹈老師則是「跟著蔡依林跳舞將近20年」，擁有超強資歷的老師，跟著如此專業、強大的陣容一起表演，讓她直呼「真的很幸福」。不過也有粉絲質疑，徐千京過去都說爸爸是婦產科醫師，何時變成董事長？原來徐千京的爸爸徐徐木泉不僅是一名醫師，還是力旺電子的董事之一，她確實家世不凡。而徐千京求學階段也曾被家人安排出國學醫，希望她能和哥哥姊姊一樣繼承衣缽，但徐千京從小就熱愛表演，這才毅然決然選擇踏入演藝圈，更到北京電影學院攻讀電影表演創作碩士。徐千京近日還加入8點檔《豆腐媽媽》，飾演理事長的貼身祕書「趙曉菁」，該角色個性活潑可愛，大剌剌中又帶點俏皮機靈，一出場就引起觀眾討論，稱讚徐千京看起來更美了。不過《豆腐媽媽》近期還發生替身演員墜樓重傷的事件，話題不斷。