台美關稅預計將簽署，除了先前所提出台灣赴美投資條件之外，美國政府預估也將要求台灣開放市場，包含要求美國製汽車以0關稅進入台灣。對此，經濟部在臉書表示，也規劃編列30億元特別預算，支援我國汽車產業轉型、拓展國際市場，經濟部長龔明鑫也澄清，外界常認為國產車無出口能力，但像是占我國國產車5成的國瑞幫日系品牌豐田（TOYOTA），就有發展海外市場。
龔明鑫說明，許多人認為國產車沒有出口的能力，但事實是，像是國瑞協助TOYOTA來生產，而且國瑞本身生產的車子，佔全國國產車比例裡大約一半，而大家熟悉的裕隆等車廠均不到1成。
而國瑞過去也有出口實績，如去中東國家，未來也會有相關計畫。另外，他也提到，台灣的電動車、商用車，都有機會向國外發展，擴大台灣MIT發展。
他也重申，根據智庫資料，因應對等關稅，國產車的產值預估會減少1.94%，金額約40億元，因此政府準備30億元來協助國內汽車產業因應挑戰。
龔明鑫也提及，美車關稅對國產車直接影響較小，因為美系車的市占率其實低，尤其大部分是用歐規的形式，美規的形式在驗車上有限制；美車進口到台灣取代的不一定是國產車，而可能是日本車，或是在美國製造的賓士，將來可能從美國進來，取代從歐洲進來的賓士車。
所以，短期間進口美車的直接衝擊可能性比較小，尤其是剛開始會進來的大部分是高價車，而國產車相對是比較平價，所以關稅對國產車的直接影響會較小。
