我是廣告 請繼續往下閱讀

台美對等貿易協定近期即將簽署，外界預期美系車輛進口關稅將從17.5%降至0%，消費者也期望美國車輛可以撿便宜，最好買到打82.5折的美國車。但今（10）日與汽車業者開會的經濟部長龔明鑫會後潑冷水，表示會中明確提到，即便未來關稅調降，汽車售價也不可能如民眾預期有新台幣50萬到100萬的降幅，最多只能調降1成。台灣進口汽車不僅要面對17.5%的進口車關稅，以及25%的汽車貨物稅，以及5%的營業稅。舉例一台100萬元進口車來到台灣，價格至少會攀升至150萬元以上。龔明鑫雖然未證實，美國製造汽車來台灣是否真的進口車關稅會降到0%，但提及幾大方向，包括小客車、小貨車分開處理，進口車關稅調降只適用一定附加價值的美國製造車輛，並不會適用日本、歐洲製造車輛，「因為這是台美之間的貿易協定。」至於從去年開始許多消費者都忍著不買車，期望可以在關稅調降後撿便宜。但龔明鑫務實地說，企業希望關稅愈早決定愈好，這樣消費者也不會持續觀望，期待關稅移除後降價 50 萬、100 萬，但這幾乎是不可能的，因為關稅也沒那麼高，最多只會降價1成而已。