大S（徐熙媛）過世後遺產去向再掀起巨大關注，今（10）日爆出「S媽護產、防具俊曄」相關內幕，揭露大S出道30年來的所有收入與資產，長期由母親S媽全權打理，從日常零用錢、房貸、卡費到投資配置幾乎未曾經手本人，龐大演藝收入多數集中於海外帳戶管理；因依法配偶具俊曄屬於第一順位繼承人，大S去年驟逝後，傳出S媽第一時間即要求具俊曄放棄遺產繼承權，甚至找上曾替王力宏前妻李靚蕾打離婚官司的律師團處理相關事宜，不過早在去年2月，具俊曄就已公開表態，所有遺產權利都將讓給徐媽，雙方因此維持表面上的和平關係。不過，S媽對此回應：「我痛恨打官司，勞民傷財，謝謝。」
S媽為了守住大S遺產爆防備女婿 具俊曄早已發聲放棄繼承
S媽護女兒財產、防備具俊曄的整起事件關鍵，並非現在才開始防，早在去年（2025）2月6日，具俊曄已公開發文回應遺產與金錢相關傳言，並明確表態放棄大S所有遺產，直言「所有的遺產，熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽」，時間點遠早於今日新聞所呈現的護產拉鋸戰。
不過當時具俊曄是在對汪小菲、張蘭喊話，又正處於喪妻之痛，才迅速發文要求外界不要對家屬造成二度傷害，並懇請外界停止不實揣測，只希望熙媛能平靜安息。
大S上億資產都S媽掌權 過世前都還伸手拿零用錢
根據今天《鏡週刊》曝光的內容，大S雖然出道超過30年，卻始終維持領零用錢的生活狀態，對物價與理財觀念相對陌生，房貸、卡費等支出皆由S媽代為處理。事實上，大S的實際身家相當驚人，從《流星花園》爆紅時期開始，到過世前在中國大陸與台灣的代言從未間斷，單筆代言動輒數千萬元，年收入經常超過新台幣一億元，只是這些收入長年未由本人直接管理。
不僅如此，為了避稅與資金調度考量，大S在台灣並未留下大量現金，過往的海外收入多半依照S媽要求，直接匯入香港帳戶，甚至曾與理專討論將資金轉移至英屬避稅地區。也因此，大S去年驟逝後，龐大的海外資產成為最棘手的問題之一，依法擁有第一順位繼承權的具俊曄，自然成為S媽首要面對的對象，並在第一時間被要求放棄繼承，以降低後續變數。
大S日本病逝、全家回台之後，S媽要求所有徐家人，包括翻譯與工作人員全面封口，不得對外透露任何關於遺產的細節。據悉，為了處理大S的遺產問題，徐家成員各自委任律師，家中氣氛一度如同諜對諜，各自站在不同立場進行攻防。對此，S媽回應《壹蘋新聞網》否認爆料，表示：「我痛恨打官司，勞民傷財，謝謝。」
大S去年過世5天後 具俊曄發文放棄繼承遺產
大S去年（2025）2月2日因流感併發肺炎病逝，享年48歲。她過世後，汪小菲立即趕來台灣，他的媽媽張蘭也發文表示「願意協助處理後事」，卻被網友發現，張蘭刻意捏造協助大S的骨灰罈回台的包機費用，氣得小S發聲駁斥，甚至謠傳具俊曄覬覦大S的遺產，種種不實謠言逼得具俊曄出聲否認，表示不會拿愛妻半毛遺產，也會動用法律不讓汪小菲見到「熙媛最愛的家人」直到成年為止。
📌具俊曄2025年2月6日放棄大S遺產發文：
首先為了哀悼熙媛的大家，表達我真心的謝意
目前我在經歷無法語言形容的悲傷和痛苦，這是超越所想像中的斷腸似的時間來比喻，沒力氣說什麼也不想說
可是我們還在處於喪失和哀悼的時間中，有些人像惡魔般批評我們一家人，也損害我的愛
有位裝很淒涼的淋雨亂跑，有些人故意損害我們家族的形象，亂發關於保險和金錢的假新聞 這導致我們的傷口
這時候我不得不在想，這世界上真的有這麼壞的人
求求什麼都不要做，只讓我們的熙媛平安安息吧，懇切的拜託
還有，我要講熙媛留下來的寶貴的遺產
所有的遺產，熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽
我跟熙媛在一起的時間，沒辦法以世界上任何東西來代替，珍貴又價值的禮物
我要保護熙媛最愛的那全部，這就是我最後該做的事情
再次深深的感謝哀悼我們熙媛的每一位
熙媛永遠的愛 俊俊 敬上
資料來源：IG
