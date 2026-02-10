我是廣告 請繼續往下閱讀

▲具俊曄2025年2月就發文，表示會放棄繼承大S的財產。（圖／IG@djkoo）

S媽為了守住大S遺產爆防備女婿 具俊曄早已發聲放棄繼承

大S上億資產都S媽掌權 過世前都還伸手拿零用錢

大S去年過世5天後 具俊曄發文放棄繼承遺產

還有，我要講熙媛留下來的寶貴的遺產

所有的遺產，熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽