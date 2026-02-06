我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大S（右）和具俊曄再婚後度過3年幸福的日子，如今夫妻已經天人永隔。（圖／大S臉書）

▲具俊曄不論天氣好壞都會到大S的墓園守護愛妻，持續至今近1年。（圖／翻攝自찬또뉴스YouTube）

大S辭世滿一周年之際，韓國綜藝節目《名人生老病死的祕密》推出特別專題，深入探討她生命後期的健康軌跡與情感點滴。製作團隊特地赴台停留三天，試圖採訪丈夫具俊曄，從他的視角重現大S的最後日子，但因具俊曄長期沉浸在極度悲傷中，最終僅以影像記錄他的日常生活與守護身影，節目組也透露，大S在嫁給具俊曄後身體已經很虛弱、沒元氣，吃不下也動不了，讓外界難以想像，感到心疼又震驚。節目揭露，大S在與具俊曄重逢並步入婚姻之時，身體狀況已極度虛弱，不僅幾乎無法進食，連基本活動都顯得力不從心。主持人張度練轉述訪談內容，強調當時的大S缺乏體力，與外界想像中的新婚甜蜜形成鮮明對比，讓現場來賓與觀眾無不訝異與心碎。製作單位澄清，此專題並非刻意渲染悲情，而是以客觀敘事呈現大S長期背負的身體壓力，讓觀眾更深刻理解她所經歷的艱辛。這樣的真實呈現，不僅還原了事實，也突顯了名人背後不為人知的脆弱面。為解析大S健康急劇惡化的根源，節目邀請醫師李樂俊提供專業解說，他指出，大S懷第二胎期間突發癲癇，並併發妊娠毒血症高風險，加上既有心臟疾病，導致身體負荷遠超常人極限，孕產期處於高度不穩狀態，這成為她後續健康低迷的關鍵因素。李樂俊醫師進一步說明，醫療團隊當時緊急施行剖腹產以保母子平安，但產後大S陷入長達10天的昏迷，這被醫界視為她健康「急速惡化」的轉折點，雖然她後來甦醒，身體元氣卻大傷，從此難以恢復，代表著人生後半段的不可逆轉。專題結尾聚焦具俊曄的深情守候，婚後他將生活重心全傾注照顧大S，每天親手準備餐食，只盼她能多進食一口以恢復體力，大S離世後，具俊曄仍舊日日煮菜帶至墓園，對著照片靜坐用餐，大悲無言的畫面已讓無數觀眾動容落淚。