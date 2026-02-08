我是廣告 請繼續往下閱讀

▲S媽（如圖）失去大S後每天以淚洗面、嚴重失眠，不僅求助身心科，還發文尋找身心靈導師。（圖／經紀公司提供）

大S（徐熙媛）去年2月2日因流感併發肺炎逝世，痛失愛女的S媽每天以淚洗面、嚴重失眠，不僅求助身心科，還發文尋找身心靈導師，希望與命理師廖美然聯繫。近日，廖美然在節目《危機女王》中透露，S媽去年夏天來找過她2次，表示大S是很特殊的靈魂來投胎的，需要幫助的反而是活在世上的親人，希望親友能早日走出傷痛。廖美然透露，去年夏天S媽有到觀音殿找她求助，雙方聊了2次，「我能夠體會一個媽媽突然失去那麼優秀、漂亮又貼心的女兒，等於是心被刀戳了，那一定很痛」，因此只要她能幫的，都願意盡全力出手幫忙。被問到S媽有希望老師特別為大S做什麼嗎？廖美然直言：「大S她是一個很特殊的靈魂來投胎，她做了很多善事。」需要幫助的反而是活在人世間的人，像是S媽、小S及具俊曄等，希望他們能早日走出傷痛。大S曾說自己像是來自外太空的外星人，廖美然則說「她是很自在的，來去自如的靈魂」，人家說母女連心，大S也希望媽媽是開心、快樂的。廖美然盼S媽能夠釋懷，具俊曄也可以走出來「他還是要珍惜身邊愛他的人」。日前大S離世滿1周年，親友也齊聚在金寶山，舉行紀念雕像揭幕儀式，S媽當時挽著具俊曄的手現身，並在雨中哭喊「寶貝，妳重生了，我愛妳」，畫面令人心碎。