大S紀念雕像將在今（2）日下午進行揭幕儀式，稍早記者直擊由老公具俊曄、S媽、以及妹妹小S一同揭開塑膠布，只見雕像中的女生雙手抱胸，頭上綁著蝴蝶結、穿著飄逸洋裝，看起來相當快樂、自在。而S媽也撫摸著雕像數秒鐘，疑似在哭泣，之後她抱了一旁的具俊曄，畫面讓人看了心疼不已，而S媽也在台上致詞時，大喊：「寶貝妳重生了！我愛你。」短短9字道盡無數思念。

大S紀念雕像揭幕　S媽緊抱畫面惹鼻酸

大S紀念雕像今下午在大雨中揭幕，由具俊曄、S媽以及小S一同掀開粉色塑膠布，雕像由具俊曄設計，看似是一位少女，雙手抱胸、緊閉著雙眼。而S媽看了忍不住緊抱雕像，並低頭數秒、捂臉看似淚崩。

大S追思會背景音樂曝光　〈姐妹情深〉惹淚海

接著，S媽擁抱一旁的具俊曄，對方也輕輕拍著S媽的背，互動讓人不捨。在追思會上，小S也向台下的親友喊：「姊妹淘們！come on。」感謝好友們在這段時間的陪伴，而追思會現場播放著大小S所演唱的〈姐妹情深〉，讓人聽了鼻酸。

大S紀念雕像由老公具俊曄設計，他特地在雕像前設計了9個排列成S形的蜿蜒台階，是因為他的姓氏具在韓文發音中同數字9，因此才刻意設計成9階，S形則代表大S，象徵夫妻倆綿延不斷的愛，小巧思藏洋蔥。

▲S媽（中）緊擁具俊曄（右），畫面讓人看了鼻酸。（圖／記者吳翊緁攝影）
