我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S（左）稍早與家人一同現身金寶山。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲大S紀念雕像下午2點將在金寶山墓園揭幕，稍早S媽（如圖）已現身。（圖／記者吳翊緁攝影）

女星大S（徐熙媛）去年2月在日本旅遊期間，因流感併發肺炎不幸辭世，時光飛逝，她離開人世至今（2）日已滿一週年，由丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像下午2點將在金寶山墓園揭幕。稍早小S與老公許雅鈞、黑人范范夫妻、大S老公具俊曄和S媽一同現身。大S雕像揭幕儀式將在下午2點舉行，稍早小S與老公許雅鈞、大S老公具俊曄和S媽前往會場。具俊曄不僅暴瘦、神情也相當哀戚，挽著S媽的手，畫面讓人鼻酸。另外，圈內好友黑人與范瑋琪夫妻、蔡康永、吳佩慈、製作人B2也都陸續抵達金寶山。女星大S（徐熙媛）去年2月在日本旅遊期間，因流感併發肺炎不幸辭世，時光飛逝，她離開人世至今（2）日已滿一週年，由丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像下午2點將在金寶山墓園揭幕。大S紀念雕像由老公具俊曄設計，他特地在雕像前設計了9個排列成S形的蜿蜒台階，是因為他的姓氏具在韓文發音中同數字9，因此才刻意設計成9階，S形則代表大S，象徵夫妻倆綿延不斷的愛，小巧思藏洋蔥。