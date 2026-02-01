我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡康永（左起）和大S、小S都有過合作的情誼，自認被大S講話的語氣影響最深。（圖／摘自蔡康永FB）

▲蔡康永曾表示大Ｓ每次說話「斬釘截鐵」的語氣，讓他彷彿被鼓勵，不覺得事情有想像中可怕。（圖／記者葉政勳攝）

大Ｓ徐熙媛去世將在明（2）日滿1週年，家人與親友對她仍充滿思念。小S徐熙娣曾在去年母親節請友人們談被大S影響最深的1件事，《康熙來了》主持搭擋蔡康永於是公開揭露大S私下真面目，稱她都會用斬釘截鐵的回答去面對他的各種猶豫不決，讓他彷彿被鼓勵，可以勇敢認為事情根本沒有之前想得那麼可怕。蔡康永與小S合作主持多年，彼此有一定的交情，過往大S也曾幫忙代班，和蔡康永亦有共事的默契。他表示大S影響自己最深的，並不是她曾經給的某一個答案，而是她每次給答案用的語氣，她總是會在他各種猶豫不決時，給很斬釘截鐵的答覆，像是：「不可能有那種事」、「怕什麼？誰怕誰呀」讓自認不懦弱的蔡康永，不由自主被鼓勵。他感嘆：「人生很可怕，但我可以繼續這樣衝過去，因為我還是可以聽到、你（大S）在遠方替我們敲著勇氣的鼓聲。」他很想念被大S鼓勵的感覺，讚嘆S媽生了很棒的女兒。儘管對於生養女兒這種事，蔡康永自認無發言的資格，卻稱很想頒很多獎還有很多糖果給S媽，因為她，自己的世界才可能出現大S和小S這樣精彩又美好的人，為此想要對S媽表達心中的感謝。就算是過了快一年，大S仍然在親友與粉絲們的心中，彷彿不曾離開。蔡康永稱會繼續模仿她堅定的語氣，來鼓勵自己，這就是他被大S影響最深、也最懷念她的一件事。