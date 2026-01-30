女星大S（徐熙媛）去年2月2日過世，屆滿1周年，粉絲對她的思念越來越深。中國小宇宙廣播平台節目《M字閒聊》去年就推出一集內容，深度剖析汪小菲以及汪母張蘭對大S的抹黑，內容提到汪小菲取走夫妻共同帳戶內的8000萬新台幣，結果大S只是刷他的信用卡買東西就被說是拜金女，相當不公平。該集在去年爆紅，許多人收聽，小宇宙也為此頒獎給《M字閒聊》，引發兩岸網友關注。
剖析汪小菲對大S的抹黑 中國節目《M字閒聊》爆紅
中國「小宇宙播客」平台近日頒發2025年度特別推薦單集獎項給節目《M字閒聊》，獲獎集數為「汪小菲張蘭給大S潑過的髒水，我們必須講清楚」。該集去年2月9日推出後，吸引上萬粉絲收聽，也引發外界對於大S和前夫汪小菲婚姻的討論。
汪小菲取走8000萬元 還抹黑大S是拜金女
其中最關鍵的爭議在於，大S曾說過汪小菲取走夫妻共同帳戶中的8000萬元，這筆錢是她賣掉婚前房產換來的鉅款，本來要用於繳納兩人婚後居住的「台北信義」豪宅房貸，但汪小菲卻將錢拿走，並對外宣稱在台灣的房子都是他買給大S的，顯然是對大S的抹黑。更遑論在婚後大S對汪小菲開的S Hotel出錢又出力，付出的金額根本高達上億台幣。
不過汪小菲並未感謝大S的付出，反倒經常借錢不還，甚至就連離婚協議好的贍養費也經常拖欠。另外，汪小菲離婚後信用卡還是給大S使用，但這是兩人當初說好的條件，信用卡消費也多用來支付孩子生活所需，汪小菲卻公開大S的部分購物清單，指控她買奢侈品拜金、亂花錢，可這些數字根本不及大S花在汪小菲身上的萬分之一。
蔡康永也看到了！轉發《M字閒聊》得獎畫面
《M字閒聊》希望能透過節目內容為大S平反，該集也在獲獎後再度爆紅，《M字閒聊》節目登上微博熱搜，就連大S的好友蔡康永也看到了。蔡康永昨晚在IG發文，分享《M字閒聊》在小宇宙頒獎典禮上獲獎的照片，笑說：「他們得獎的節目，名字叫做『M字閒聊』呢，哈哈哈哈哈，看起來『M字開腳』這4字真相 是永遠沉寃莫雪了⋯」。
為何蔡康永會這麼開心？其實是因為「M字閒聊」出自他與小S（徐熙娣）主持的節目《康熙來了》。當時節目找來素人男嘉賓，要他們寫下心中覺得女生最性感的瞬間，其中一人在白板寫「M字開腿」，但因字跡太潦草，被蔡康永看成「M字閒聊」，讓小S立刻大笑，蹲在地上模仿「M字閒聊」的意境，逗得現場眾人也笑翻，因此「M字閒聊」4個字才成為網路迷因爆紅。
而蔡康永發文後，《M字閒聊》團隊也翻牆在他的IG下方留言，「很開心康永哥看到我的節目，但更開心的是這一集被更多人看到，我會繼續努力讓『M字』這個梗讓更多人知道的」。
對真善美的捍衛！《M字閒聊》台灣也聽得到
該集節目在台灣也可透過Spotify收聽，小宇宙頒獎典禮上的引言唸到：「在輿論最洶湧的時刻，這一集選擇逆流而上，用嚴謹的時間線和證據鏈將謠言逐條拆解，把婚姻和經濟糾葛拉回事實框架，這是對真善美的捍衛，也是對大S最好的紀念。」這無疑是對節目最佳的讚美。
資料來源：微博、蔡康永IG、我愛貓大YouTube
