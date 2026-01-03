女星大S（徐熙媛）的前夫汪小菲再婚台灣網紅馬筱梅（Mandy）後，馬筱梅順利懷孕，也成為大S兩個孩子的繼母。馬筱梅近日在直播分享與小孩相處的情況，表示孩子原本叫她「姐姐」，後來依汪小菲意見改稱「阿姨」。但她認為稱謂不重要，更重視與小孩的陪伴與互動。馬筱梅也稱讚孩子其實都很懂事、有禮貌，直呼：「親媽真的教得挺好的」。
大S兒女怎麼稱呼後母？從姐姐改叫阿姨了
馬筱梅近日在直播時提到大S兒女對她的稱呼，馬筱梅表示，她認識這兩個小孩時，一個8歲、一個10歲，一開始都叫她「姐姐」，她也認為蠻好的，顯得關係親近。但後來她嫁給汪小菲，汪小菲認為不能亂了輩份，才要求小孩改口叫馬筱梅「阿姨」，馬筱梅覺得也沒問題，直言稱呼其實不重要，重要的是相處與陪伴。
馬筱梅讚大S教得好 小孩都很有教養
馬筱梅透露自己會接送小孩上下課，陪他們旅行、做功課，煮飯給孩子吃，看得出來她對小孩的用心。馬筱梅過去直播時也稱讚過2個小孩的教養，認為「親媽真的教得挺好的」，表示姊弟倆都很聽話懂事，一點都不頑皮，有的時候甚至比大人還會尊重人，想去哪都會先問她的意見，並說：「妳去我就去」，不想給父母添麻煩。
馬筱梅宣布懷孕7個月 生完將回台灣坐月子
而馬筱梅2024年5月27日和汪小菲在上海登記結婚，並在去年5月17日於北京補辦了婚宴，上個月也正式公布自己懷孕的消息，已有7個月大的身孕，應該今年2月就會臨盆，也計畫要回台灣坐月子。馬筱梅更多次強調自己生小孩是因為「我想要小孩」，而非外界講的生孩子來爭產，她也承諾未來會持續好好照顧大S的孩子，極力展現後媽風範。
來源：小紅書
