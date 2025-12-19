我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭薔難得露出完美的腰線和臀線，相當迷人。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

▲蕭薔瑜伽充滿肢體美感。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

▲蕭薔冒著漏電的風險穿這款燈管裝，耶誕節氣氛十足。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

57歲台灣第一美女蕭薔近照曝光！蕭薔一手創立的珍世美學年曆邁向30年，她以年曆收入透過基金會作大小慈善，善行遍布，提及生前也低調致力公益的已故女星大S（徐熙媛），蕭薔讚對方很溫暖，回想兩人曾經在便利商店巧遇，大S後來跟她的姐妹說：「我在便利商店看到有一個戴墨鏡的大美女在跳舞，結果一轉頭發現那個人就是蕭薔呀！」日前，蕭薔聽到很多人談到大S生前的善舉幫助了很多人，蕭薔說：「非常令人感動，我和大S雖然不熟，但是以前每次見面她都非常的客氣有禮貌，是個暖心的女子，前陣子我去澳門出席一個活動碰到了范曉萱、范瑋琪等人，她們跟我說：「薔姐，之前聽S說，她在便利商店看到有一個戴墨鏡的大美女在跳舞，結果一轉頭發現那個人就是妳呀！」「人生有許多不可抗力的事情，緣起緣滅要釋懷，而生命還有許多值得付諸行動的事情，要珍惜眾人善念，一起去完成每件小事，讓福報延續下去」，蕭薔每年印2000本年曆，每本捐500元，「也許在大企業看來這是小事，但是我和團隊每年都當成是最美好、最重要的事情去執行，成果一點一滴散播在世界各地，全都是喜悅、溫暖的記憶」。蕭薔笑說，像媒體常問她何時發喜訊，她說：「此生良緣就是珍世美學了！我把最美好的給了他，他把最珍貴的給了我。」蕭薔許願「珍世美學」未來還有更多30年，珍惜美善，世人共勉。馬年年曆「珍世麗彤」明豔、奔放的風格，每一幅畫面都是美人巧思、絕美身材、積極能量，加上蕭薔出神入化的瑜伽、書法增色。希望大家一如以往，大力支持。