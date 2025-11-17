我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬筱梅（如圖）傳懷孕，身形變化引猜測。（圖／微博@楠楠的極地白、@趙瞾說事）

馬筱梅（Mandy）2024年嫁給已故女星大S的前夫汪小菲，不時在抖音開直播與粉絲互動，肚皮的動靜也是網友關心的焦點，馬筱梅雖沒承認自己懷孕，但她只要動作稍微大一點，在畫面外的汪小菲馬上喊她快坐下，而馬筱梅也罕見提到大S，直呼大S把兩個孩子教得很好，甚至比大人更懂得尊重人，她也一直秉持著在做大S委託她的事情。馬筱梅在直播中罕見聊到家務事，直呼，「親媽（大S）教得滿好的。」尤其兒子甚至比大人還懂得尊重人，每次她問兒子想不想去哪裡玩，兒子總說，「妳想去我就去」。還有很多人腦補她是後媽會虐待小孩，馬筱梅大笑喊，「是你們遇到過嗎？電視劇看多了，我也一直秉持著她（大S）委託我的一些事，不敢說對他們多好，但我不會做這種變態的事情好嗎」。由於汪小菲過去爭議較多，和大S離婚時還要求她歸還千萬頂級床墊，還酒醉大鬧社區，就連大S過世時，都在台北街頭淋雨賣慘，狀態非常讓人擔心，馬筱梅也連帶一起受到質疑，不過有看她直播的網友，都逐漸對她改觀，大讚她其實是很可愛又真實的女生。除此之外，懷孕的話題也是大家最關心的，馬筱梅說因為現在很多黑粉，疑似為了避免被酸民攻擊，才沒有坦承懷孕。不過馬筱梅的肚子的確明顯肉了許多，也談到自己每到中午一定要睡覺，朋友問她「妳才多了3公斤，正常是6~9公斤吧」馬筱梅立刻瞪大雙眼，還自嘲現在只能穿高腰褲，才能藏著小腹。