一、吳俊立

二、李朝卿

三、林姿妙

林姿妙任期到2026年底，若二審結果也大逆轉，就有機會與高虹安一樣復職。

四、楊文科

楊文科涉及的是圖利罪，即使一審有罪，也必須等到二審確定後，楊文科才會被停職，屆時楊文科應早已卸任。

新竹市長高虹安被控於擔任立委期間，浮報助理酬金及加班費，去年7月26日一審判處7年4個月徒刑，也遭內政部停職，但二審逆轉，改依偽造文書判6個月，高虹安17日復職，依照規定，高虹安復職後，應補發停職期間薪水，依她月薪含加給約19萬多元，停職16.5個月，粗估至少可領回325萬多元。過去也曾有縣市長涉貪，一審被判有罪遭停職，但二審大逆轉還可以復職，高虹安還是第一人。《地方制度法》1999年上路，根據規定，縣市長、鄉鎮市長、村里長涉嫌犯內亂、外患、《貪污治罪條例》或《組織犯罪防制條例》之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，但涉嫌貪污治罪條例上之圖利罪者，須經第二審判處有期徒刑以上之刑者；此外，如果法定刑為死刑、無期徒刑或最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪，經第一審判處有罪者；或是依刑事訴訟程序被羈押或通緝者，這三種情況都會被停職。2005年，台東縣長吳俊立當選，不過因他在擔任議長期間任內涉小型工程款弊案被判刑，當選就職後就被停職。吳俊立當時還趁公文空窗期，宣布由「前妻」鄺麗貞擔任副縣長，以方便代理，但內政部則指派當時的縣府主秘賴順賢代理縣長。不久後，吳俊立請辭縣長，台東縣長進行補選，鄺麗貞於2006年4月1日以六成三得票率當選縣長。內政部去年也解釋，吳俊立停職期間，是由台東縣政府決定停職期間停發薪給。吳俊立在2012年入監服刑。李朝卿在2005年底當選南投縣長，2008年至2012年間，他涉嫌在120餘件發包工程和勞務採購中收取回扣，不法所得超過3千萬元，檢方在2012年11月發動南投縣長公館，傳喚李朝卿到案，李朝卿隨後遭羈押，也因此遭停職，並由副縣長陳志清代理。2013年3月，李朝卿獲2千萬元交保，他即向內政部申請復職，內政部長李鴻源一度基於無罪推定傾向，同意復職，但曾任民進黨主席的施明德不滿，揚言到南投縣政府抗議，李鴻源改口，將《依公務員懲戒法》，將李朝卿移送監察院調查，並因情節重大依法繼續予以停職。李朝卿被依貪汙等約1百項罪名，宣判的累計刑期超過400年，全案確定合併執行的刑期有16年6月，雖然部分官司發回更審，但李朝卿已在2018年10月入監服刑。2018年當選宜蘭縣長，是宜蘭首位女性縣長，2022年連任成功，不過林姿妙隨即遭告發有涉嫌貪污、洗錢，被起訴並求刑22年半。2024年底，一審判刑12年半，褫奪公權6年，內政部依法停職，由副縣長林茂盛代理。林姿妙上訴後，二審高等法院在本月4日開庭，林姿妙當庭表示：「沒有做壞事，請法官明察秋毫，還我清白。」楊文科在2018年當選新竹縣長，2022年連任成功，2024年2月楊文科在新竹縣長第二任期間，辦公室遭檢調搜索，同年7月，檢方認為豐邑建設在竹北天坑案中涉嫌偷工減料，楊文科卻違法讓豐邑復工，涉嫌圖利，依《貪污治罪條例》等罪嫌將楊文科起訴。不過特別的是，