▲南韓節目播出大S和具俊曄的完整愛情故事，以及大S離世前的併發時間軸。（圖／翻攝自YouTube）

旅遊途中病情急轉直下 肺炎惡化仍堅持返家

▲大S的紀念雕像由老公具俊曄親自設計，以「熙媛的永恆軌道」作為設計理念，讓思念持續運行。（圖／經紀公司提供）

赴機場途中突發心臟驟停 搶救14小時仍無法甦醒

▲具俊曄（如圖）吻別大S一幕令人鼻酸。（圖／李承道臉書）

女星大S（徐熙媛）逝世滿一週年，南韓節目《名人生老病死的祕密》近日播出相關專題，首度以時間軸方式整理她離世前的完整經過，節目內容指出大S在日本旅遊期間突發高燒，病情迅速惡化，讓大S急著想回台灣治療，然而最終卻在前往機場途中發生心臟驟停，最終經過14小時搶救仍宣告不治，相關細節曝光後，再度引發外界關注與不捨。節目指出，大S於2025年1月29日與家人一同前往日本旅遊，剛抵達不久便出現高燒、全身痠痛等不適症狀，由於過往經驗她一度認為只要讓身體保持溫暖，症狀便會緩解，因此選擇在飯店休息，並嘗試泡溫泉舒緩不適，然而節目分析這個決定反而使原本就有心臟相關病史的她，血管壓力短時間內劇烈上升，成為後續病情惡化的重要關鍵。隨著症狀加劇，大S被緊急送往當地醫院急診室，檢查後確認肺炎迅速惡化甚至出現併發症風險，醫療團隊也曾建議轉送設備更完善的大型醫院治療，然而面對陌生環境與長時間住院的不安情緒，大S多次向家人表達「想回家」的意願，希望能返台接受後續照護，家屬在權衡之下，緊急訂下2月2日返台機票並辦理出院手續。不料，大S離世悲劇就在返程當天發生，節目還原2025年2月2日下午，大S在搭車前往機場途中突然在車內失去意識，隨即出現心臟驟停狀況，救護單位接獲通報後緊急趕往現場，並立即將她送往鄰近醫院搶救，突發狀況讓家屬當場陷入極大震驚。節目透露，醫療團隊在醫院內持續進行心肺復甦與加護治療，搶救時間長達14小時，期間仍未見明顯好轉跡象，最終大S始終未能恢復意識，宣告離世。節目播出後，不少觀眾感嘆病情發展之快。即使事隔一年，仍有不少人無法接受大S的離世，而她生前「想回家」的最後心願，仍讓無數粉絲感到鼻酸。