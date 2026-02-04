麥當勞表示，12生肖公仔「好朋友新春變裝秀」第二波立春開賣，今（4）日奶昔大哥、漢堡神偷、大鳥姊姊，化身馬、羊、猴、雞、狗、豬6款開始收藏；歡樂送優惠「買一送一」再抽8888元旅遊金。
麥當勞：12生肖公仔第二波！最後6款快收藏
2026農曆新年前，開搶麥當勞「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔！充滿童年回憶的明星奶昔大哥、漢堡神偷、大鳥姊姊公仔，第二波今2月4日10:30起，開搶馬西擻、喜洋羊、猴厲害、好雞會、
有狗讚、豬事讚6款。
約手掌大小的麥當勞12生肖公仔，有一位大明星搭配一款生肖外殼，一次收藏多組、還可幫不同角色交換生肖造型，或搭配時下流行的娃娃吊飾，變成自己的隱藏版周邊。
麥當勞12生肖公仔2/4第二波開搶！價格、買法一覽
2月4日10:30起，民眾可於麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、
手機點餐或透過得來速，購買「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔第二波，每人單筆消費限購6個（不限生肖，數量有限，售完為止）。
◾️麥當勞12生肖公仔「好朋友新春變裝秀」單個售價99元、「
好朋友新春購物袋」59元。
◾️第二波12生肖公仔6款：馬西擻、喜洋羊、猴厲害、好雞會、
有狗讚、豬事讚。
麥當勞：歡樂送優惠買一送一！再抽8888旅遊金
麥當勞歡樂送優惠，開喝中杯可口可樂、zero、雪碧、檸檬風味紅茶、冰無糖綠茶「買一送一」。
以歡樂送購買金迎招財薯來堡，還可參加麥當勞金迎招財薯來堡抽獎8888發財金活動，於歡樂送訂購「金迎招財薯來堡超值全餐（牛／雞）」
或「金迎招財系列分享餐」任一品項（且無退款紀錄） 即可參加抽獎，有機會獲得8888元旅遊金（共10名）。
摩斯漢堡：雞塊兄弟帆布袋、造型碗周邊商品
摩斯漢堡也有可愛周邊商品，MOS Friends雞塊兄弟化身帆布袋、摩斯好朋友碗2款開搶。
◾️即日起，現在任一消費加價購199元，即可獲得「MOS Friends雞塊兄弟帆布袋」（原價249元），或使用摩斯金點15點免費換、3點加149元也可兌換（數量有限，售完為止）。
◾️即日起至2月15日，購買摩斯漢堡春節DM禮品「MOS 山海日｜杏仁海苔天婦」，開吃香脆杏仁條、酥脆海苔、香焙黑豆三款點心，還贈送「摩斯好朋友碗」1個；而且單盒399元、2盒優惠價699元（原價798元）。
◾️單筆消費滿300元，再贈送「MOS Friends馬年春聯」1組（2張，數量有限贈完為止）。
資料來源：麥當勞、摩斯漢堡
