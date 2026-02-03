周二尾牙拜土地公吃刈包、周三又迎立春開運節氣，別忘了傳貼圖問候親友！本周免費貼圖更新，LINE表示，官方貼圖小舖今（3）日上架5組全新貼圖，《NOWNEWS今日新聞》再找出4組架上沒有的隱藏版貼圖，包含免加好友就能ㄧ鍵下載的7-11 OPEN家族貼圖絕不能錯過。超實用的「早安貼圖、新年貼圖、生日快樂貼圖」全部打包，合計25組貼圖通通不用錢，快把握限時下載。
🟡「免費貼圖小舖」2月3日最新上架
📍黑狗兄來囉!讓你旺旺!旺旺!（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍Hokii × 辛卡米克 最強新春招財貼圖！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍momo co賀新年 馬上發財！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍胸毛公寓的猴子朋友 (限定款：招財加持版)（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍首爾妹 × HOOLOOLOO 限時貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/17
使用效期：90天
取得條件：加入好友
🟡「隱藏版」免費貼圖專區
📍2026 OPEN!新年快樂動次動!（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：180天
取得條件：無條件下載
📍全家都馬可以 ft.罐頭豬LuLu（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍矽品42週年 小矽小品限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：180天
取得條件：無條件下載
📍LINE購物夯話題 × 蘇蘇柴 暖暖過冬（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/05
使用效期：90天
取得條件：加入好友
—以上9組為本周全新貼圖—
📍LINE購物品牌名店 × 貓那個（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/21
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍新光三越馬年行大運（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/22
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍安富利小洲的科技日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/26
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍福利熊家族_熊好用(日常篇)（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/22
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE購物直播 × 兔子波波（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/06
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物夯話題 × 啊兔（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/12
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE禮物 × 椒滴滴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/06
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍愛爾康 × 日子還是要過鴨 - 看清楚了鴨（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/05
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物 × 社畜兔（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/03
使用效期：90天
取得條件：加入好友
🟡LINE「貼圖小舖」2月免費貼圖整理
📍SUNTORY得利獅-獅來運轉馬上好運篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/27
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件
📍LINE TV｜肥兔寶（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/25
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍LINE旅遊 × 流浪狗勾（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/19
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE 社群 × Effy（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/12
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物 × 情緒化的兔子（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/04
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍富邦 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/23
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件
📍台北捷運 捷米（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/16
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
