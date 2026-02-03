我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市土城區延和路一處民宅驚傳接連一氧化碳中毒事件，昨（2日）下午一名11歲女童被母親發現在屋內毫無反應，送醫急救後仍不幸身亡。怎料，正忙於處理女童後事之際，今（3日）凌晨同個地點又傳出意外，屋內7名親友疑似集體一氧化碳中毒，出現頭暈不適症狀。警消獲報趕抵，緊急將7人送醫搶救，這才發現原來「奪命殺手」疑似就是後陽台安裝不當的熱水器。據了解，今（3日）凌晨4時許，該戶住家再度報案求救，警消趕抵現場時，以偵測器測量發現屋內一氧化碳濃度達30ppm。當時屋內共有7人，包括30多歲的母親、未滿5歲的3名年幼子女（二女、三女、小兒子），以及10多歲的姪女、40多歲女親戚與其20多歲女友。其中母親與姪女已感到頭暈，其餘5人雖意識清楚，但為求謹慎，警消仍將7人全數送往亞東醫院進行高壓氧治療及觀察，所幸皆無生命危險。令人遺憾的是，這場意外其實早有徵兆。早在昨（2日）下午2時許，同住家屬發現11歲的大女兒在房內午睡，上前呼喚時卻發現孩子毫無反應，嚇得趕緊報警。無奈救護人員趕抵時，女童已出現屍斑、明顯死亡多時，未送醫急救。當時家屬正忙於處理女童後事，沒想到事隔不到14小時，家中其餘成員也因身體不適再度報案。警消初步勘驗現場，發現該戶將熱水器安裝在通風不良的後陽台，疑似燃燒不完全導致一氧化碳蓄積屋內無法排出，進而釀禍。針對11歲女童猝死案，原先原因不明，如今家中其餘7人皆出現中毒反應，檢警高度懷疑女童死因恐與一氧化碳中毒有關，後續將會同法醫進行相驗，進一步釐清確切死因。