台灣高鐵現今已經成為民眾南北來往重要的大眾工具，去年搭乘人數以及營收都創下新高，然而高鐵也不斷精進服務政策，希望能提供更完善的搭車體驗與品質。就有乘客表示，最新的1985車次加班夜車終於上路了，昨天一路飆回台南只要83分鐘，真的好快啊！貼文引爆熱議，不少乘客都狂讚這項政策非常棒，也表示：「高鐵營運20年來的創舉！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這班車很讚啊！搭這麼久的高鐵通勤，我還真是第一次看到台中站不停的」、「竟然有高鐵不停台中站！好驚訝」、「昨天在台中站剛好看到這班經過，連站務員都在拍照，史上第一班」、「高鐵營運20年以來的創舉！速度快又能分流人潮，是很棒的政策」。
高鐵最新模式「不停靠台中加班車」上路！乘客狂讚史上最快
事實上，網友搭乘到的列車，就是從2月2日開始，高鐵開始上路的「全新停靠模式」，每週一至週五，都會加開一班10點從南港出發的1985車次，停看台北、板橋之後直接跳過台中站，一路直奔台南跟高雄左營，南部旅客回家更快，到台南只要83分鐘、到左營只要95分鐘，都是高鐵列車史上最北高最快的速度。
另外，週六晚間10時30分也有加開1575車次，同樣從南港出發，沿途會停靠台北、桃園、新竹、台中，主打的是北部週末遇到演唱會、展覽等，中北部民眾都能夠在夜間可以更好規劃返程時間。為了配合這波夜間加班車，原本週五、週日南下的1563車次，也將微調桃園、新竹站的發車時間，整體班表再優化，夜貓族真的是有福，乘客也大讚該措施。
而這個高鐵加班車1985車次的用意，就是為了要分流人潮，可以有效幫忙333、295兩末班次的長程車，因為以往這兩班接近開車前，偶爾會有桃園至台中路段顯示「座位有限」、「已無座位」等等，現在多了這班列車，住在台南以及高雄的民眾就可以改搭這班，不需要硬擠333、295這兩班，速度還更快，確實能達到分流成效。
《NOWNEWS》記者實際上APP購票查詢，最近兩週的車票除了2月13日（五）春節連假之前售罄之外，其他時間都還是有票可以買，如果未來平日有需要夜間北高、北南來往的民眾，這班加開的1985列車就可以關注一下囉！