出差結束後剛好搭到10點的這班車，中途不會停台中，只要83分鐘就會抵達台南超級快的

高鐵最新模式「不停靠台中加班車」上路！乘客狂讚史上最快

每週一至週五，都會加開一班10點從南港出發的1985車次，停看台北、板橋之後直接跳過台中站

到台南只要83分鐘、到左營只要95分鐘

週六晚間10時30分也有加開1575車次，同樣從南港出發，沿途會停靠台北、桃園、新竹、台中

▲台灣高鐵從2月2日開始加開夜間班次，週一至週五加開1985車次，晚上10點從南港站出發，不停靠台中站直衝台南。（圖／台灣高鐵臉書）

高鐵加班車分流有效！車票很好買免怕

最近兩週的車票除了2月13日（五）春節連假之前售罄之外，其他時間都還是有票可以買