天氣寒冷來杯咖啡暖身提神！7-11今（3）日，「LINE禮物」有咖啡買一送一優惠，包括精品拿鐵、熱特選美式買一送一，可分批兌換，相當於另類寄杯優惠；全家 APP隨買跨店取有特濃美式2杯66元、特濃拿鐵2杯88元，雖然兌換期限只到2月28日，不過只要購買2杯就能享有寄杯優惠，還是相當值得入手。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯熱精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾熱香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍APP｜2月1日至2月5日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
📍APP｜即起至2月8日（限OPEN錢包）
◾黑金燒仙草／椰香芋見西米露買1送1，5折（原價85元、特價43元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
📍門市｜1月21日至2月3日
◾黑糖粉粿剉冰2杯99元，6.6折，（原價75元、特價50元）
◾椰香芋見西米露2杯99元，5.8折，（原價85元、特價50元）
◾黑金燒仙草2杯99元，6.6折，（原價75元、特價50元）
🟡全家便利商店
📍APP｜2月1日至2月6日
◾大杯特濃美式2杯66元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）
🟡星巴克
星巴克尾牙同樂舉辦好友分享日，周二（3日）上午11時至晚間8時，到門市買大杯以上同品項買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡萊爾富
📍門市｜1月21日至2月10日
◾中杯辻利抹茶歐蕾29元，4.8折（原價60元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾燕麥奶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾泰式奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜1月21日至2月20日
◾鴛鴦珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾泰式珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾檸檬焙烏龍冰茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾十利抹茶歐蕾29元，5折（原價60元、特價29元）
🟡美廉社
📍APP｜1月7日至2月3日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜1月24日至2月8日
◾精品美式買10送8，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵買10送6， 6.3折（原價55元、特價34元）
全聯分批取（點此）
資料來源：7-11、全家、萊爾富
