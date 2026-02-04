我是廣告 請繼續往下閱讀

📍本文摘要

「立春」開運養生、習俗、禁忌！食衣住行育樂一次看

🟡立春習俗

▲立春習俗之一就是咬春，記得吃潤餅、春捲，代表迎接春天來臨。（圖／記者葉盛耀攝）

🟡食的養生與禁忌

▲立春要吃「升發陽氣」的食物，如芹菜、韭菜、洋蔥、菠菜、香菜等。（示意圖／取自Pixabay ）

🟡衣的養生與禁忌

▲春季氣候變化大，建議以較薄的中長袖搭配防風外套，靈活因應氣溫變化。（圖／記者陳明安攝）

🟡住的養生與禁忌

🟡行的養生與禁忌

▲立春天氣好，適合透過登山或戶外活動提升身體活力。（圖／觀旅局提供）

🟡育的養生與禁忌

🟡樂的養生與禁忌

命理專家楊登嵙表示，今（2月4日）清晨04時03分進入節氣「立春」，象徵冬去春來、萬物甦醒，也是新一年養生與轉運的重要起點，立春習俗包含咬春、走春、打春牛、存錢等。楊登嵙提醒，立春前後半個月，屬虎、豬、猴、蛇者健康運較弱，需留意腸胃、消化系統與傳染性疾病。立春期間養生應順應陽氣升發，從飲食、穿著、居家環境、作息、活動到情緒管理全面調整，有助穩定身心狀態，為新一年的健康與運勢打下良好基礎。楊登嵙提醒，2026年立春前後約半個月期間，健康運勢較需留意的生肖為屬虎、豬、猴、蛇。此時正值急性傳染病好發季節，小感冒或輕微病痛容易反覆出現，尤其要注意脾胃、腸道與消化系統狀況，稍有不慎恐引發急性腸胃不適。建議維持適度運動習慣，對穩定身心狀態與提升免疫力皆有正面幫助。1.咬春：吃潤餅、春捲，代表迎接春天來臨。2.走春：到戶外郊遊踏青，感受立春節氣春暖花開的時刻。3.打春牛：早期農業社會人們會用泥土做成牛的形狀，並塞入五穀雜糧，之後打破土牛，有象徵五穀豐收的含義。4.立春存錢：立春存錢可透過象徵新生的「生財之氣」，趁機將財氣存入財庫之中，同時諧音也有「利存」意思。立春飲食宜順應萬物初生、陽氣升發的特性，原則在於攝取能幫助「升發陽氣」的食物。具辛甘、發散性質的食材，如芹菜、韭菜、洋蔥、菠菜、香菜等，皆適合此時食用。辛香類食物有助抗發炎、殺菌，並能促進血液循環與新陳代謝，幫助驅散體內陰寒，提升春陽之氣，其所含鹼性成分亦具防病功效。芹菜富含多種微量元素，被稱為「腎的清道夫」，可減輕腎臟負擔並協助體內毒素代謝，具有祛風利濕、清腸通便的效果，同時有助降低血脂與血壓，預防動脈硬化，並具清熱、利尿、解煩之效。韭菜能提升人體對細菌與病毒的防禦能力，對抑制或消滅病菌具有幫助，長期適量攝取對健康有益。洋蔥生食可通氣除濕、調整血脂，常以涼拌或沙拉方式食用；熟食則有溫中散寒、強筋健骨的作用，亦能增進食慾、促進消化，對應付春季溫差大、易出現「倒春寒」特別有幫助。春季氣候變化大，忽冷忽熱，衣料選擇以兼具保暖、柔軟、透氣與吸汗為原則。純棉或純絲材質最適合作為貼身衣物，不僅舒適，也較不易引發皮膚搔癢。穿著不宜過厚，避免流汗後吹風反而增加受寒風險。建議以較薄的中長袖搭配防風外套，靈活因應氣溫變化。鞋襪須同時具備保暖、防寒、透氣與舒適性，避免濕冷影響身體。使用瓦斯熱水器或爐具時，須特別留意室內通風狀況，避免因空氣不流通而發生一氧化碳中毒風險，務必保持窗戶開啟、空氣對流。居家空間亦可種植綠色植物，不僅增添生氣，也有助淨化空氣，提升整體健康環境。作息方面宜早睡早起。中醫認為晚上11點前入睡有助於排毒養肝，固定睡眠時間可改善失眠問題。白晝時間拉長，建議多伸展筋骨、增加運動量，透過登山或戶外活動提升身體活力。日常起居應如自然界般舒展暢達，多活動四肢、增加戶外行動，避免倦怠嗜睡，使精神狀態與自然節律同步，達到身心平衡、精力充沛的狀態。春意漸濃之際，適合與親友一同外出踏青、賞花迎春，感受大自然甦醒的氛圍，因此「踏春」也被稱為「春遊」，有助放鬆身心、增進人際互動。情緒管理同樣重要，立春期間宜少動怒、避免爭執，保持正向、樂觀的心態，讓心情穩定愉悅，有助於迎接新一年的好運與健康。