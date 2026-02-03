2026立春節氣將於2月4日（三）到來，根據塔羅牌老師艾菲爾老師表示，一年一度的立春不僅是節氣交替之日，更是開運的最佳時刻，提供2026立春開運法、168元存錢法等妙招，以及立春最強吉時、開運吉位、立春禁忌等資訊，讓民眾在難得的立春之日可以轉運大翻身。
📍2/4立春由來
立春是二十四節氣的第一個節氣，標誌萬物復甦的春天來臨，即太陽到達黃經315°之時，代表新的一年從該節氣後起。立春的「立」是開始，「春」代表溫暖與成長，古人通過觀測天文星象與物候變化制定立春，象徵春天的開始，據《禮記·月令》記載，早在周朝時就有在立春時由周天子主持舉行祭典的紀錄。
📍2026立春是哪一天？
立春通常位於國曆2月3日至5日之間，2026年立春將於2月4日（三）凌晨4時1分51秒到來。
📍2/4立春存錢開運法
在立春當天往你最常用的銀行帳戶、定存帳戶或是錢包、儲蓄罐中，存入168元，象徵「利存168，馬年一路發」。你可以從自己的A帳戶轉到B帳戶，重點在於「讓錢流動起來」。流動的錢才是活水，才能啟動滾滾財氣！千萬不要給別人轉帳，小心破財。
📍2/4立春開運補財庫方法
■ 立春開運法1：在「正東方」財位放花瓶與小燈
2026年的正財位在「正東方」，準備一個通透乾淨的花瓶，插上富貴竹或黃金葛，旁邊放一盞溫暖的黃色小燈。這代表你的財源生生不息，在春風吹拂下蓬勃生長，照亮一整年的薪水與收入！
■ 立春開運法2：在財位擺放一對貔貅
在正財位（正東）或偏財位（正北）擺放一對貔貅，記得讓貔貅的頭朝向門口或窗外，幫你把外面的大財吸進來；尾巴朝內，象徵把財富鎖進家庫。馬年行動要快，財氣也要抓得准！
■ 立春開運法3：皮夾養一對「小金蟾」
讓財氣隨身跟著走！在皮夾不常用的隔層放入一對小金蟾，象徵「招財進寶」。金蟾能幫你咬住錢財不流失，讓你的錢包像磁鐵一樣，走到哪吸到哪。
📍2/4立春開運吉時
選在以下時段進行存錢或開運佈置，效果加倍：
■ 辰時：07:00-09:00
■ 巳時：09:00-11:00
■ 午時：11:00-13:00（正午陽氣最旺，馬年本命時）
■ 申時：15:00-17:00
📍2/4立春開運吉位
■ 正財位（正東）：旺事業收入、薪資。
■ 偏財位（正北）：旺投資、獎金、意外之財。
■ 文昌位（東北）：考生、上班族必守，放四支富貴竹，思緒超清晰。
■ 桃花位（中宮）：在屋子或房間的正中央，放點紅色飾品或鮮花，人緣魅力大爆發。
■ 喜慶位（東南方）：想結婚、生寶寶或有喜事，建議將喜慶位保持明亮與整潔。
📍2/4立春禁忌
■ 禁忌1：別嘆氣
嘆一口氣，窮三年！立春要吸納新氣，歎氣會把剛萌芽的財氣吹散。遇到小事笑一笑，馬年心情好，運氣才會好。
■ 禁忌2：別抖腳
搖擺不定是馬年大忌。穩穩地坐，才能穩穩地賺。抖腳會把你的福氣與財運通通抖掉，保持端莊優雅，財神爺才愛靠近你。
■ 禁忌3：別皺眉
眉頭深鎖會擋住文昌與貴人。立春這天多微笑，展現陽光般的親和力，貴人自然會像馬兒奔騰一樣，主動跑來找你！
資料來源：塔羅牌老師艾菲爾
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
