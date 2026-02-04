我是廣告 請繼續往下閱讀

▲猶他爵士與曼菲斯灰熊正式達成協議，爵士送出包含3枚首輪選秀權在內的7件籌碼，成功換得灰熊球星、前年度最佳防守球員傑克森（Jaren Jackson Jr.）。（圖／Gemini AI／記者黃建霖監製）

NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日前夕爆出驚天交易！根據ESPN記者Shams Charania報導，猶他爵士與曼菲斯灰熊正式達成協議，爵士送出包含3枚首輪選秀權在內的7件籌碼，成功換得灰熊球星、前年度最佳防守球員傑克森（Jaren Jackson Jr.）。這筆交易不僅象徵灰熊正式進入徹底重建期，也宣告爵士隊「坦度」結束，準備圍繞全新核心重返競爭行列。根據消息來源指出，這樁大規模「4換7」交易案的具體內容如下：猶他爵士得到： Jaren Jackson Jr.、John Konchar、Jock Landale、Vince Williams Jr.曼菲斯灰熊得到： 3枚首輪選秀權（詳見下述）、Walter Clayton Jr.、Kyle Anderson、Taylor Hendricks、Georges Niang。2027年首輪選秀權：取爵士、灰狼、騎士之中順位最高者。2027年洛杉磯湖人首輪選秀權。2031年鳳凰城太陽首輪選秀權。爵士組建恐怖前場，聯手馬爾卡寧與凱斯勒猶他爵士此次大動作「梭哈」換來年僅26歲的傑克森，明確展現了加速重建的野心。雖然爵士付出高昂代價，但總管Danny Ainge認為傑克森能與陣中現有核心馬爾卡寧（Lauri Markkanen）及凱斯勒（Walker Kessler）完美相容。傑克森本賽季場均繳出19.2分、5.8籃板、1.5阻攻，其出色的外線拉空間能力與防守機動性，被視為現代大前鋒的典範。爵士球團相信，他與凱斯勒的護筐能力相結合，將打造出聯盟最令人生畏的禁區防線。此外，若爵士能在2026年「選秀大年」抽中高順位籤並選入如貝利（Ace Bailey）等潛力新秀，猶他的未來將不可限量。對曼菲斯而言，繼休賽季將貝恩（Desmond Bane）交易至魔術後，再次賣掉正值巔峰期的傑克森，標誌著莫蘭特、貝恩、傑克森三劍客時代正式終結。儘管莫蘭特（Ja Morant）目前仍在陣中，但聯盟普遍預期灰熊接下來將針對Morant進行後續處理。灰熊此舉是為了在高點兌現傑克森的價值。他們獲得了極具潛力的選秀資產，特別是2031年太陽隊與2027年湖人隊的首輪籤，這讓灰熊擁有了全聯盟最雄厚的未來選秀資產儲備。新秀克萊頓（Walter Clayton Jr.）與潛力前鋒亨德里克斯（Taylor Hendricks）也將獲得大量發揮空間。外界對此筆交易給予爵士「B+」的評價，認為他們在保持靈活性的同時補強了全明星等級的戰力。而灰熊則獲得了重建所需的「彈藥庫」，充分發揮了其管理層精準的選秀眼光。這筆震動西區版圖的交易，徹底改變了兩支球隊的未來走向。爵士隊正準備啟航，而灰熊則在廢墟中等待重生。