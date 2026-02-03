我是廣告 請繼續往下閱讀

各位球迷還記得法爾（Tacko Fall）嗎？身高229公分的他，是NBA史上第一位實戰中完成站扣的巨人，但最終僅3年就淡出NBA，所幸球場外的他並未迷失，積極嘗試各項工作與社區服務。根據《talkSPORT》記者布萊恩（Kerrie Jacobs-Bryant）於去年9月報導，法爾撥空參與芝加哥社區舉辦的消防員模擬訓練，留下許多身穿防護衣的照片，若未來如願成為考上特考，將打破歷史紀錄，成為全世界最高的消防員。法爾（Tacko Fall）去年9月身穿消防員防護裝備，參與模擬救援訓練的影片，在社群媒體上瘋傳，這位身高7呎6吋的塞內加爾巨人，手持消防斧進入充滿煙霧的模擬房間，成功將人形假人搬運下樓，成功完成生涯首度「救援任務」。該影片中，法爾的防護衣明顯過短，鞋子甚至是未綁鞋帶的籃球球鞋，除了進模擬火場救援，法爾還主動表示想學習心肺復甦術（CPR），隨後笑著問教練：「我是不是該拿到獎牌了？」，教官則幽默回應：「我們會盡力想辦法的。」若法爾最終完成正式消防員訓練，並取得工作資格，將打破目前由身高6呎11吋的貝里奇（Brandon Berridge）所保持的「世界最高消防員」紀錄。然實際上，法爾籃球夢並未結束，他於2019年以落選秀身分進入NBA，輾轉待過塞爾提克與騎士，累積3季出賽37場，場均2.2分、2.4籃板，2022年就淡出聯盟，後續轉戰中國CBA、澳洲NBL聯賽，並在2024-25賽季效力紐西蘭破壞者，場均11.4分與6.6籃板。去年7月遭球隊釋出後，法爾再度回到CBA，加盟寧波火箭，籃球仍是他謀生的主要工作，一日消防員任務，只是他體驗生活的一小部分。走出籃球場，法爾除積極參與社區舉辦的消防員訓練，一圓消防員的夢想，還嘗試過巴西柔術，甚至訂做了一套合身的道服，並開設個人YouTube頻道，記錄個人生活。29歲的法爾，並未因跌宕起伏的籃球生涯而放慢人生步伐，反而樂觀地站起身，用他那229公分巨人身高，持續探索這個寬廣又豐富的世界。