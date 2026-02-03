我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA今（3）日傳出大新聞，36歲超級球星哈登（James Harden）準備好跟老東家洛杉磯快艇分道揚鑣，雙方甚至已談妥好積極合作，目標是在台灣時間2月6日（週四）截止日前促成交易，引發外界關注，如今更多內幕也曝光，根據《ClutchPoints》快艇隨隊記者阿薩利（Tomer Azarly）報導，此則消息最早由爆料大神Shams Charania報導，直指快艇與哈登均正在積極努力，在交易截止日前完成交易。後續《ClutchPoints》記者阿薩利透露，哈登原本滿意洛杉磯生活，想持續留在快艇，提前透過經紀團隊聯繫快艇制服組，希望以一份2年、總價8000萬美元的全額保障合約，留在洛杉磯打到39歲。哈登本季年薪為3918萬美元，2026-27年則是4231萬美元球員選擇權，因而實際上他是降價求續約，但尷尬的是，快艇長期將2027年夏天的薪資空間作為核心規劃重點，不願意再提供球員超過2026-27球季的複數年合約，因而拒絕這哈登所提出的續約價碼，後續雙方才決定分道揚鑣。後續《ClutchPoints》NBA分析師與記者西格爾（Brett Siegel）則發文透露：「今晚的交易流言，是由哈登及其團隊披露，快艇球團得知他想要離開的消息後，實際上感到很驚訝。」哈登本季為快艇出賽44場，35.4分鐘上場時間內，場均貢獻25.4分、4.8籃板與8.1助攻與1.3抄截，但近期已經因個人因素連續缺席2場比賽。