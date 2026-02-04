根據ESPN記者Shams Charania報導，在NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日前夕，明尼蘇達灰狼、底特律活塞與芝加哥公牛達成一項震撼聯盟的三方交易。雖然灰狼在此案中送出了功勳老將康利（Mike Conley Jr.），但背後的戰術意圖已昭然若揭：灰狼正透過清空薪資空間與球員名額，為爭奪密爾瓦基公鹿巨星「字母哥」揚尼斯-阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）做最後的衝刺。
灰狼、活塞、公牛三方交易架構詳情
根據 ESPN 權威記者沃納羅斯基（Shams Charania）報導，這筆涉及三隊的多人交易內容如下：
芝加哥公牛獲得：艾維（Jaden Ivey，來自活塞）、康利（Mike Conley Jr.，來自灰狼）。
底特律活塞獲得：赫爾特（Kevin Huerter，來自公牛）、薩里奇（Dario Saric，來自公牛）、2026 年首輪受保護選秀權互換權（來自灰狼）。
明尼蘇達灰狼獲得：巨大的薪資空間節省與名額彈性。
灰狼動機分析：棄保老將劍指「希臘怪物」
在這筆交易中，灰狼選擇送出深受隊友與球迷愛戴的38歲老將控衛康利，這是一個極其艱難且具備風險的決定。然而，為了匹配阿德托昆博龐大的合約金額，灰狼必須在稅務與薪資空間上取得更大的靈活性。
消息人士透露，阿德托昆博對於被交易至新東家的前提是必須能達成續約協議，而灰狼目前的動作正是為了向公鹿與阿德托昆博證明，他們已具備完成這樁「隊史最大交易」的財務條件。
▲為了匹配阿德托昆博龐大的合約金額，灰狼必須在稅務與薪資空間上取得更大的靈活性。（圖／美聯社／達志影像）
灰狼的世紀豪賭 組建「字母哥+戈貝爾」恐怖雙塔
目前灰狼隊在西區排名第5，並擁有全聯盟第9的防守效率。管理層深知，若想在競爭激烈的季後賽中脫穎而出，必須進行史詩級的補強。引進阿德托昆博將徹底改變西區格局，他與三屆最佳防守球員戈貝爾（Rudy Gobert）聯手的防守威懾力，足以讓灰狼與雷霆爭奪聯盟最強防守球隊的寶座。
儘管阿德托昆博目前受小腿拉傷困擾，預計最快要到2月底才能回歸，但灰狼顯然願意等待。這樁交易若能達成，將成為灰狼隊史最大規模的季中交易，也是圍繞當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）建構爭冠核心的最強一擊。
勇士、騎士加入爭奪戰 大限前戰局詭譎
灰狼並非唯一的追求者。金州勇士（Golden State Warriors）與克里夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）同樣在密切關注阿德托昆博的動向。尤其是勇士隊，在巴特勒（Jimmy Butler）因傷賽季報銷後，急需另一位巨星來延續柯瑞（Stephen Curry）的奪冠窗口。
消息來源：Shams Charania
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據 ESPN 權威記者沃納羅斯基（Shams Charania）報導，這筆涉及三隊的多人交易內容如下：
芝加哥公牛獲得：艾維（Jaden Ivey，來自活塞）、康利（Mike Conley Jr.，來自灰狼）。
底特律活塞獲得：赫爾特（Kevin Huerter，來自公牛）、薩里奇（Dario Saric，來自公牛）、2026 年首輪受保護選秀權互換權（來自灰狼）。
明尼蘇達灰狼獲得：巨大的薪資空間節省與名額彈性。
在這筆交易中，灰狼選擇送出深受隊友與球迷愛戴的38歲老將控衛康利，這是一個極其艱難且具備風險的決定。然而，為了匹配阿德托昆博龐大的合約金額，灰狼必須在稅務與薪資空間上取得更大的靈活性。
消息人士透露，阿德托昆博對於被交易至新東家的前提是必須能達成續約協議，而灰狼目前的動作正是為了向公鹿與阿德托昆博證明，他們已具備完成這樁「隊史最大交易」的財務條件。
▲為了匹配阿德托昆博龐大的合約金額，灰狼必須在稅務與薪資空間上取得更大的靈活性。（圖／美聯社／達志影像）
灰狼的世紀豪賭 組建「字母哥+戈貝爾」恐怖雙塔
目前灰狼隊在西區排名第5，並擁有全聯盟第9的防守效率。管理層深知，若想在競爭激烈的季後賽中脫穎而出，必須進行史詩級的補強。引進阿德托昆博將徹底改變西區格局，他與三屆最佳防守球員戈貝爾（Rudy Gobert）聯手的防守威懾力，足以讓灰狼與雷霆爭奪聯盟最強防守球隊的寶座。
儘管阿德托昆博目前受小腿拉傷困擾，預計最快要到2月底才能回歸，但灰狼顯然願意等待。這樁交易若能達成，將成為灰狼隊史最大規模的季中交易，也是圍繞當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）建構爭冠核心的最強一擊。
勇士、騎士加入爭奪戰 大限前戰局詭譎
灰狼並非唯一的追求者。金州勇士（Golden State Warriors）與克里夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）同樣在密切關注阿德托昆博的動向。尤其是勇士隊，在巴特勒（Jimmy Butler）因傷賽季報銷後，急需另一位巨星來延續柯瑞（Stephen Curry）的奪冠窗口。