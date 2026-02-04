我是廣告 請繼續往下閱讀

儘管克里夫蘭騎士剛剛透過交易換來哈登（James Harden）組成豪華陣容，外界紛紛猜測「詹皇」是否會鳳還巢，但根據《ESPN》權威記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）掌握的最新消息，洛杉磯湖人超級球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）預計將續留洛杉磯，直到2025-26賽季結束。這意味著這位41歲傳奇球星將不會在交易截止日前行使他的「霸王條款」。詹姆斯目前正處於合約的最後一年，且尚未對外宣布這是否為他職業生涯的最後一個賽季。早在休賽季期間，詹姆斯的經紀人曾透露，有多達4支球隊對這位4屆年度MVP展現濃厚興趣，但擁有完整的「霸王條款」的詹姆斯，並未主動提出交易申請。湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）在去年9月曾公開表示，球團「非常希望」詹姆斯能以湖人球員的身分退休。如今隨著詹姆斯確定續留，湖人將繼續以他為核心，衝擊季後賽。上週曾有報導指出，詹姆斯的家鄉球隊騎士隊對於迎回這位阿克倫之子持開放態度，若他有意願，騎士隨時歡迎他第三度回歸。尤其騎士今（4）日才剛與洛杉磯快艇達成重磅交易，送走賈蘭德（Darius Garland）換來哈登，展現強烈的爭冠企圖心，這讓外界一度聯想是否在為詹姆斯的回歸鋪路，不過這項傳聞也暫時畫下休止符。儘管已高齡41歲，詹姆斯本季在31場出賽中，仍能繳出場均21.9分、5.8籃板與6.6助攻的成績單。雖然數據相較巔峰時期有所下滑，但他依然是湖人陣中不可或缺的靈魂人物。截至週二，湖人暫居西區第6，正處於季後賽席次的競爭行列中。