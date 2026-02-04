我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2025立春記得要躲春，可將3顆、8顆黑豆用紅包袋裝起，一同放入包內。（圖／楊登嵙提供）

▲立春建議日常飲食中多加入綠色蔬菜，幫助代謝順暢，例如蔥、薑、蒜、薄荷、九層塔等香草類食材，也可包入春捲食用，俗稱「咬春」。（示意圖／取自金得春捲臉書）

今（4）日將迎來二十四節氣之首「立春」，「立」有「開始」之意，所以有些說法認為一整年的開始不是大年初一，而是立春之日，俗話說一年之計在於春，立春記得養陽、食祿、補財庫秘訣，其中包春捲吃又稱作「咬春」，可以養肝補氣，還要「躲春」避免招惹晦氣及不良磁場，影響一整年的運氣。命理專家楊登嵙提醒，太歲在2月4日早上04點03分「立春」，這一時刻蛇馬年太歲正式交接，天地陰陽磁場甚為混亂。建議 2026年馬年犯太歲的生肖，生肖屬馬（值太歲）（刑太歲）、鼠（沖太歲）、兔（破太歲）、屬牛（害太歲）要躲春，有些地方習俗更嚴謹，在「躲春」這天不宜搬遷、探病、理髮及參加喪事等，以免招惹晦氣及不良磁場，影響一整年的運氣。建議在房間裡或者任何一個地方安靜待上兩個小時左右，尤其在「立春」前後一小時，盡量不出門、不見月光，一直從新太歲出現，待到舊太歲離開，這樣就能化解一年的災禍，也是成功的「躲春」。若因為工作或要事一定要在「躲春」的時間出門，2026年歲次丙午年，火馬年，丙為火，午為火，木生火，「木」及「火」是今年的開運元素！紅色屬「火」，易經數字3和8結合後，會引動「木」的無形磁場，所以將紅豆（屬火）數目3顆和8顆分別用紅包袋裝起來，放在左右口袋或一起放在錢包、包包內，引動好運的「木」及「火」磁場元素，讓新的一年好運全開，好運旺旺來！也幫助「躲春」順利。「立春」代表大地萬物開始找回生氣、生機，把握這天用以下五招開運招財，可啟動好運，讓新的一年吉星高照、鴻運當頭。進入立春後，天氣逐漸回暖，整體能量由陰轉陽，此時最適合順勢調養身體。建議白天打開門窗，讓空氣對流、陽光灑進屋內，也可多到戶外活動，感受自然日照。飲食方面可選擇雞蛋、牛肉、魚類等蛋白質來源，搭配豆漿、綠豆、芝麻、核桃或薏仁等溫和滋補的食材，有助提升體力與元氣。依照傳統觀念，春季在五行中屬木，與肝臟運作息息相關，因此此時重點在於調理肝氣。建議日常飲食中多加入綠色蔬菜，幫助代謝順暢，例如蔥、薑、蒜、薄荷、九層塔等香草類食材，也也可多吃甜潤的白蘿蔔。可趁立春這天，將春節或開工期間收到的紅包存入帳戶，象徵財富正式歸位；另外轉帳168元至主要收款帳戶，也被視為討個「一路發」的吉利寓意。若有時間前往廟宇，參拜土地公、財神或虎爺，點燈祈福、請錢母，也常被認為能替新的一年累積好財氣。資料來源：命理專家楊登嵙