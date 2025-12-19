根據星巴克官網，今（19）日「買一送一」foodomo星巴克好友分享日外送優惠，特大杯那堤77.5元；星巴克表示，周五全台門市「全品項85折」歡樂耶誕購物派對；冰淇淋新品「阿法奇朵」、「美式馥洛特」限店開喝；鹿港門市重新開幕，古樸窗花線條與紅磚色系呼應老街意象，並將在地傳統錫工藝融入空間設計，《NOWNEWS今日新聞》記者整理最新星巴克優惠與活動，本文提供給讀者一次掌握。85度C表示，周五中大杯咖啡「第二杯半價」。
星巴克：買一送一！特大杯那堤77.5元 今全品項85折購物優惠
今星巴克兩大優惠活動快記下！免出門喝「星巴克買一送一」foodomo外送優惠，全台門市歡樂耶誕「全品項85折」購物優惠。
◾️今「星巴克買一送一」外送優惠！星巴克表示，foodomo星巴克好友分享日，2025年12月3日（三）～12月26日（五）每週三～五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算每款優惠價格：
2杯「特大杯那堤」優惠價155元、平均77.5元
2杯「特大杯焦糖瑪奇朵」優惠價175元、平均87.5元
2杯「特大杯醇濃抹茶那堤」優惠價175元、平均87.5元
◾️周五星巴克「全品項85折」歡樂耶誕購物派對！星巴克表示，2025年12月19日（五）全台門市歡樂耶誕購物派對「全品項享85折」優惠；還加碼滿額贈優惠，活動當天單筆折扣後消費滿500元，即可獲得大杯(含)以上好友分享優惠券一張！優惠包括：咖啡豆、糕點、包裝食品、咖啡／生活用品，但不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值。
提醒大家，折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；優惠品項依各門市現貨為準；本活動不適用於外送平台、行動預點服務與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。
星巴克鹿港門市回歸！冰淇淋新品限店開吃
星巴克鹿港門市12月19日重新開幕，全新風貌以鹿港深厚的古城紋理與人文底蘊為靈感，以木質調性、古樸窗花線條與紅磚色系呼應老街意象，並將在地傳統錫工藝融入空間設計。特別邀請出身錫工藝世家、彰化鹿港鎮知名錫工藝大師陳萬能參與創作，巧妙融合古法與現代美學，為門市空間增添職人溫度，更植入深厚的文化精神。
漸層綠色外觀的星巴克鹿港門市，和諧氛圍彷彿置身綠意；夜間還輔以水紋燈投射，讓波光粼粼的光影在外牆上流動。一踏入室內，目光便聚焦在綠意簇擁的「咖啡吧檯」，搭配具環抱感的卡座沙發點綴中央座位；延續原有天花的挑高與開闊視覺，讓整體空間更顯寬敞舒適。
同步導入冰淇淋新品，以綿滑濃郁的冰淇淋為基底，展現咖啡香氣層次的「經典美式馥洛特」、風味溫潤並帶有麥芽香氣的「麥芽雪冷萃」，及以熱騰騰濃縮咖啡淋上冰淇淋的「經典阿法奇朵」、與茶香與奶香交織細緻風味的「經典紅茶馥洛特」；同時推出外微酥內軟潤的「經典奶油、檸檬與可可瑪德蓮佐冰淇淋」、及濃厚巧克力香的「法式岩漿巧克力蛋糕佐冰淇淋」甜點，
目前星巴克「冰淇淋新品」只在時代寓所、林口文化三、新竹北大、鹿港、星巴克康橋、苓雅光華限店供應。
歡慶星巴克鹿港門市重新開幕，12月20日至2026年1月1日，活動期間內憑當日單筆消費滿800元發票，可獲得「星巴克灰色旅行收納包」乙個；當日單筆消費滿1800元發票，可獲得「星巴克水果叉乙組」。
星巴克鹿港門市 資訊
地址：50544彰化縣鹿港鎮中正路512號
電話：04-7766277
時間：周日至周四7:00-21:30、周五至周六7:00-22:00
85度C：中大杯咖啡「第二杯半價」！聖誕主題蛋糕切片第二件8折
85度C表示，周五咖啡日優惠，全台門市中大杯咖啡「第二杯半價」開喝。提醒大家，限同品項同大小；寄杯辦法依各門市公告為主；限現場購買；外送及電話訂購不適用。
85度C即日起到12月25日，聖誕主題蛋糕享切片蛋糕第二件8折。狂歡平安夜活動12月19日到12月25日，指定長條蛋糕「任選兩條」特價359元；12月24日平安夜當天，全台門市大杯咖啡系列「第二杯30元」、麵包坊全品項麵包「第二件半價」，不限同品項價低折扣，特價品除外，外送及餐盒不適用。
資料來源：星巴克、foodomo、85度C
