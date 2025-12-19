我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站今（19）日傳出隨機持刀攻擊案，一名戴著防毒面具的男子在車站內丟擲煙霧彈，接著手持長刀跑至捷運中山站附近隨機砍人。據了解，目前有2死7傷。一位送至台大醫院急救的民眾晚間仍不治，台大醫院表示，傷患因左背尖銳物刺入性傷口到左肺葉、下肺靜脈，最後為左邊心臟有穿刺傷，救治途中也一直是OHCA狀態。台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉表示，送至台大醫院共2名傷患，其中一位到院前OHCA，送醫時左肩胛有撕裂傷，在外觀可見的傷口中觀察到不停冒血和空氣，直覺判斷為左側肺葉受傷，因此在開刀房緊急開胸手術。吳毅暉指出，傷患左邊的上下肺葉都有裂傷跟出血，而左邊後縱隔腔進到左心房則有大約5公分到6公分的穿刺傷，也因為救治過程中一直處在OHCA的狀態，穿刺傷看起來是尖銳物所導致。據了解，死亡的傷患家屬目前也已到現場。另外，一名33歲頸部外傷個案目前生命徵象穩定，也因為電腦斷層發覺頸部大血管受傷及撕裂傷，目前進入開刀房進行手術。